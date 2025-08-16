사진=MBN '가보자GO'
'가보자GO' 정은표가 자녀를 서울대 보낸 교육법을 공개했다.

16일 방송된 MBN 예능프로그램 '가보자GO 시즌5'(이하 '가보자고')에는 사극 대표 배우 김승수, 조현재, 이민우, 정은표가 출연했다.

이날 정은표는 '내시 전문 배우'라는 호칭에 "왜 그러냐. 나 내시 한 번밖에 안 했다"고 발끈했다. 출연자들은 "되게 많이 본 것 같다"며 미안함을 내비쳤다.

왕 역할을 했던 김승수, 이민우, 조현재의 의상, 수염 등의 고충 토로에 정은표는 "현장에 가면 기분이 별로다. 스태프가 배우 부를 때 왕 역이면 '전하, 촬영하시죠'라고 하는데, 내시한테는 '어이 내시 이리 와'라고 한다"면서 "기분 나쁘다. 지금도 날 깔아보잖아"라고 토로했다.
사진=MBN '가보자GO'
또 정은표는 "밥도 먹으러 갈 때도 기분이 나쁘다"며 현장 내 차별을 폭로했다. 이에 경력 44년 차의 이민우는 깜짝 놀라며 "상상도 못 해봤다. 왕은 사극 촬영할 때 밥 못 먹고, 물도 잘 못 먹는다. 옷 때문에 화장실도 못 간다"고 밝혔다.

'내시' 분장을 하고 등장한 정은표는 관상 점수 95점으로 고득점을 기록했다. 관상가는 "명예, 재물운, 가정운의 조화로움이 최고"라며 감탄했다.

조현재 집을 구경하던 중 만 7살, 3살 두 아이의 바쁜 스케줄이 포착되자, 육아 중인 출연자 조현재, 홍현희는 장남을 서울대 보낸 정은표의 교육 방법에 대해 궁금증을 드러냈다.
사진=MBN '가보자GO'
정은표는 "부부가 교육을 담당했지만, 결국 엄마가 다 했다"면서 "아이들이 알아서 잘했다"고 밝혔다. "방목인데 어떻게 서울대를 갔냐"고 묻자 그는 "초등학교 때는 스스로 학습하도록 훈련을 시켰고, 중학교 때부부터는 관여하지 않았다"고 전했다.

이어 '일일학습지'를 예로 들며 "하루 안 하면 밀린다. 다음에 많이 하게 된다. 그래서 하루 분량 끝나면 마음껏 놀게 했더니, 아이들이 새벽 6시부터 공부를 하더라"고 이야기했다.

한편, 정은표는 둘째 아이 출산 후 약 3년 이상 안방에서 홀로 지내는 조현재에게 "우리는 부부가 따로 잔 적이 없다. 부부는 같이 자야 한다"며 빠른 합방을 기원했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

