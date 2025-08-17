사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 박준면이 김혜수에 고마움을 드러냈다.16일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 배우 박준면이 출연했다.이날 박준면은 '전참시' 출연에 "영광이다. 너무 떨린다. 쉬운 프로그램이 아닌데"라며 "잘나가는 연예인만 나오는 프로그램인데, 나도 이제 잘나가나 싶어서"라며 왈칵 눈물을 쏟아 눈길을 끌었다.유준상 덕분이 1999년 데뷔작 '고추 말리기'에 출연한 박준면은 현재 기자 출신 소설가 남편과 결혼해 살고 있다.남편과 세 번 만나고 결혼한 박준면은 "음반 내고 첫 인터뷰했던 기자가 남편이었다. 인터뷰가 너무 재미있었는데, 식사 자리에서 의남매를 맺었는데 그날 같이 취해서 뽀뽀했다"고 전해 웃음을 자아냈다.집에는 음악과 책을 사랑하는 흔적이 가득했다. 11개 자작곡을 보유한 그는 "10년간 보컬 레슨을 했다. 배우 이민호가 팬미팅 때 노래하고 싶다고 해서 가르친 적이 있다"고 자랑했다.박준면은 '언니네 산지직송'에서 친분을 쌓은 배우 안은진과 전화통화를 했다. 뼈 말라 몸매를 걱정하자 안은진은 "'산지직송' 안 하니까 덜 먹는다"고 토로했다. 두 사람은 시즌1 멤버 친분을 과시하며 훈훈한 모습을 보였다.박준면은 최근 김치 사업 CEO에 등극했다. 작품 시장이 좋지 않아 소속사와 상의 후 회사 차원에서 김치 사업을 시작한 것.박준면은 "영화 '밀수' 때 김혜수 선배님 생일에 파김치를 선물했다. 맛있다고 김치 사업 한번 해보라고 오래 이야기했다. 그때부터 밀어주셨다"며 용기를 준 김혜수에 고마움을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr