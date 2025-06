사진=AHOF OFFICIAL

그룹 아홉(AHOF)의 데뷔가 단 이틀 앞으로 다가왔다.아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 오는 7월 1일 첫 번째 미니앨범 'WHO WE ARE(후 위 아)'를 발매하고 가요계에 정식 데뷔한다.2년 전 엠넷 '보이즈 플래닛'에서 갈등을 빚었던 차웅기와 장슈아이보가 같은 그룹으로 데뷔해 주목된다. 당시 방송에서 두 사람은 팀플레이를 함께했지만, 장슈아이보의 성의 없는 태도가 시청자들의 분노를 샀다. 이후 SBS '유니버스 리그'에서 재회했고, 회복된 관계를 보여주며 한 팀으로 의기투합한다.'WHO WE ARE'는 '진심'을 주제로, 멤버들이 함께 걸어온 여정을 담은 앨범이다. 타이틀곡 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)'를 비롯해 '소년, 무대 위로 넘어지다 (Intro)', '파랑 학교, 초록 잔디, 빨간 운동화', '미완성은 아닐 거야', '우주 최고의 꼴찌', '아홉, 우리가 빛나는 숫자 (Outro)'까지 총 6곡이 수록됐다.아홉(AHOF)은 완전함에 도달하기 전, 꿈과 희망, 앞으로 펼쳐질 여정을 음악으로 풀어냈다. '유니버스 리그'를 통해 결성된 이 팀은 치열한 경쟁을 뚫고 최종 우승한 9명의 멤버로 구성됐다.'WHO WE ARE'는 아홉(AHOF)의 첫 발걸음이자, 팀의 색깔을 찾아가는 과정의 시작이다. 이번 앨범에는 각기 다른 멤버들이 하나의 팀으로 뭉쳐가는 서사가 담겨 있다. 멤버들은 6개 트랙에 팬들을 향한 감사, 데뷔를 준비하며 느낀 설렘과 불안, 방황의 감정까지 진솔하게 녹여냈다. 앨범명처럼 아홉(AHOF)은 "완벽하지 않지만, 더 많은 가능성과 성장을 품은 팀"이라는 메시지를 전한다. 음악으로 그 진정성을 보여주겠다는 의지가 엿보인다.음악적 완성도도 주목할 만하다. 이번 데뷔 앨범에는 K팝 히트 메이커 엘 캐피탄이 프로듀서로 참여했다. '유니버스 리그' 감독으로 팀의 탄생을 가장 가까이서 지켜본 엘 캐피탄은 멤버들과 함께한 시간 동안 아홉(AHOF)의 음악적 색깔을 완성했다.차웅기는 타이틀곡 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)' 작사에 직접 참여해 자신의 진심을 담았다. '진심'이라는 앨범 주제에 깊이를 더하는 요소다. 이번 앨범은 6개 트랙이 하나의 이야기처럼 유기적으로 흐르며, 리스너가 자연스럽게 아홉(AHOF)의 감정과 성장을 따라가도록 구성됐다. 음악성과 진정성, 두 마리 토끼를 모두 잡으려는 멤버들의 의지가 담겼다.아홉(AHOF)은 7월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'WHO WE ARE'를 발매하며, 같은 날 오후 8시에는 데뷔 팬 쇼케이스를 열고 팬들과 공식적으로 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr