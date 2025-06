사진=누아엔터테인먼트 제공

그룹 누에라(NouerA)가 콘셉트 포스터를 공개했다.누아엔터테인먼트는 지난 26일 오후 누에라의 공식 SNS 채널에 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'의 A버전 단체와 유닛 콘셉트 포스터를 오픈했다.앞서 푸른 하늘과 데님을 배경으로 특별한 설렘을 안겼던 누에라. 이번에 새롭게 공개한 유닛 포토에는 누에라 멤버들의 다양한 개성과 비주얼이 담겼다. 그리고 단체 포스터에는 찬란한 색깔까지 만나볼 수 있다.누에라는 오는 30일 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'를 발표하고 본격적인 컴백 활동에 나선다. 신보는 데뷔작 'Chapter: New is Now'의 세계관을 더욱 깊이 있게 확장한 작품으로, 청춘의 모습을 '무한한 경우의 수'라는 주제로 표현한 총 6곡이 수록된다.누에라는 지난해 공식 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받았다. 이 자리에서 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상, '빌보드 루키'라는 수식어를 얻었다.이들은 공식 데뷔 이후에는 국내외 대형 페스티벌에 초청된 것은 물론, '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025' 핫 트렌드 부분과 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 올해의 남자아이돌 신인상을 거머쥐었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr