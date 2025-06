[사진제공=미스틱스토리]

가수 손태진의 단독 팬미팅이 전석 매진됐다.손태진은 오는 8월 2일~3일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 '2025 손태진 단독 팬미팅 'You Are My SonShine''(이하 'You Are My SonShine') 개최를 앞두고, 전 회차 매진을 기록했다.'You Are My SonShine'은 손태진이 데뷔 후 진행하는 두 번째 단독 팬미팅이다. 공식 팬카페 손샤인(팬덤명)을 위한 진심이 가득 담긴 무대는 물론 다양한 코너와 이벤트로 가득 채워낼 전망이다.한편 손태진은 지난 3일 MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오' 1주년을 맞이했다. 더불어 유튜브 단독 웹 예능 '진이 왜 저래' 등 다양한 플랫폼을 오가며 팬들과 활발히 소통 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr