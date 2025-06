사진=웨이베러

가수 프롬트웬티(from20)와 헬로글룸(HELLO GLOOM)이 유럽 현지 팬들을 만난다.지난 24일 웨이베러(WAY BETTER) 공식 SNS를 통해 프롬트웬티와 헬로글룸의 두 번째 유럽 투어 'ALL EYES ON ME(올 아이즈 온 미)' 포스터가 공개됐다.포스터에 따르면, 이번 투어는 7월 22일(이하 현지시간) 폴란드 바르샤바를 시작으로 24일 독일 쾰른, 26일 프랑스 파리, 28일 영국 런던, 30일 핀란드 헬싱키까지 총 다섯 개 도시에서 진행된다.'ALL EYES ON ME'는 프롬트웬티와 헬로글룸이 첫 번째 유럽 투어 'Fast On The Highway(패스트 온 더 하이웨이)' 이후 8개월 만에 개최하는 두 번째 유럽 투어로, 한층 성장한 라이브와 퍼포먼스는 물론 풍성한 세트리스트로 팬들의 오감을 만족시킬 전망이다.다수의 아티스트를 영입하며 가파른 성장세를 보이고 있는 웨이베러는 공동 수장 프롬트웬티와 헬로글룸의 투어로 올해 첫 유럽 활동을 시작한다. 이후 웨이베러는 8월 1일부터 3일까지 미국 로스앤젤레스에서 열리는 'KCON LA 2025(케이콘 엘에이 2025)' 출연을 확정, 활발한 글로벌 활동을 펼칠 예정이다.최근 싱글 'Eye Candy(아이 캔디)'를 발매하며 도발적인 메시지와 매혹적인 퍼포먼스로 '차세대 섹시 R&B 스타'로 도약한 프롬트웬티와 뛰어난 프로듀싱 실력과 짙은 음악적 색채로 글로벌 팬들의 주목을 받고 있는 헬로글룸이 보여줄 음악적 행보에 기대가 증폭된다.프롬트웬티와 헬로글룸의 두 번째 유럽 투어 'ALL EYES ON ME'와 관련된 자세한 사항은 웨이베러 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr