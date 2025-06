사진=이시영 SNS

배우 이시영이 명품 VIP 다운 면모를 보였다.이시영은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "이것만은! Take it all except"라는 문구와 함께 하나의 릴스 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이시영이 길을 걷다가 소매치기범을 만난 모습. 이때 이시영은 해외 명품 브랜드 D사의 7만원 대 에코백을 착용하고 있었는데, 그는 소매치기범을 상대로 에코백을 사수하지 않고 가방 끈에 달려있던 키링 인형을 선택해 소매치기범을 당황하게 만들었다.해당 영상은 이시영의 상황극이다. 평소 이시영은 SNS 영상 제작자 대표와 호흡을 맞추며 이같은 상황극 영상을 자신의 인스타그램에 줄곧 올리곤 한다.이시영은 지난해 9월, 추석 명절을 앞두고 명품 브랜드 C사와 D사 등으로부터 받은 VIP 명절 선물들을 오픈하며 VIP 등급임을 알린 바 있다.한편 1982년생으로 올해 나이 42세인 이시영은 2017년, 요식업에 종사하는 비연예인과 결혼해 2018년 아들 정윤 군을 낳았으나 결혼 8년 만에 최근 파경을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr