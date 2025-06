에이티즈 (ATEEZ)/ 사진 제공=KQ

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 차트를 휩쓸었다.에이티즈는 지난 13일 발매한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3(GOLDEN HOUR : Part.3)'로 미국 빌보드 차트(6월 28일 자)를 점령했다.미니 12집 '골든 아워 : 파트 3'는 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에 2위로 직행했고, 발매 첫 주에만 10만 장 이상의 판매고를 올렸다. 이는 올해 해당 차트에 진입한 K팝 아티스트 중 가장 높은 음반 판매량이다. 에이티즈는 미니 12집으로 '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범 세일즈', '월드 앨범'에서 모두 정상을 찍었고, '빌보드 아티스트 100' 2위를 차지하며 세부 차트에서도 괄목할 만한 성적을 거뒀다.에이티즈는 음반만큼이나 음원 차트에서도 빛나는 성과를 이뤘다. 이들은 타이틀곡 '레몬 드롭(Lemon Drop)'으로 '핫 100' 69위에 자리하며, 사상 최초로 미국 빌보드의 메인 송차트인 '핫 100' 진입에 성공했다. 이로써 빌보드의 두 메인 차트인 '빌보드 200'과 '핫 100'을 동시 석권하며 음악시장 메인 스트림에서 새 역사를 썼다.'레몬 드롭'은 '월드 디지털 송 세일즈' 1위, '디지털 송 세일즈' 9위에 랭크됐고, '캐슬(Castle)'과 '마스터피스(Masterpiece)'는 '월드 디지털 송 세일즈'에서 각각 8위와 9위에 오르는 등 수록곡도 고른 인기를 얻었다.뜨거운 열기 속에 25일 0시 소속사 KQ 엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'(GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition')' 발매 소식을 알리며 스포일러 영상을 깜짝 공개했다.공개된 영상에서는 은밀한 공간에 비치된 유리 케이스 속 가면으로 붉은빛이 날아 들어와 단번에 시선을 사로잡았다. 이후 가면의 색상이 붉게 물들며 영상이 마무리된다. 짧은 분량임에도 강한 여운을 남겼다. 또한 "In case you're not ready yet, take it"이라는 문구가 함께 업로드돼 에디션 앨범을 향한 궁금증을 자아냈다.에이티즈의 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션''은 내달 11일에 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr