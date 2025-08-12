사진=손연재 SNS

전 리듬체조 국가대표 출신 손연재의 유튜브 채널이 돌연 삭제됐다가 하루 만에 복구됐다.12일 손연재 유튜브 채널 제작진은 "지난 11일 오후 채널이 갑자기 삭제되는 일이 있었다"며 "제작진이 즉시 상황을 확인하고 유튜브에 이의신청을 제출했다"고 밝혔다.지난 11일 손연재 유튜브 채널에는 '유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다'는 안내 문구가 떴다. 채널 삭제 이유에 대한 추측이 이어졌으나, 12일 오전 기준 영상들이 다시 올라오며 정상 복구된 상태다.제작진은 "재검토 결과 커뮤니티 가이드 위반이 전혀 없다는 공식 확인을 받았다. 채널은 이미 완전하게 정상 복구된 상태"라며 "걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며 기다려주시고 걱정해 주신 모든 분께 깊은 감사의 마음 전한다. 앞으로도 변함없이 건강하고 즐거운 콘텐츠로 찾아뵙겠다"고 했다.손연재는 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼해 슬하에 아들 1명을 뒀다. 결혼 이후 유튜브 채널을 통해 일상을 공유했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr