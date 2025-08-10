사진=텐아시아DB

사진=SBS

사진=SBS

10일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 멤버들이 의문의 방구석 여행을 떠나는 모습이 그려진다. 한편 지예은은 지난해 12월 고정 멤버가 된 이후 일부 시청자들로부터 악플 세례를 받았다. 특히 집들이 편에서 손님을 푸대접했다는 지적과 함께, 레이스보다 먹방 위주의 구성으로 프로그램 정체성이 흐려졌다는 비판이 이어지며 도마 위에 올랐다.최근 진행된 녹화에서 멤버들은 바캉스룩으로 한껏 멋을 낸 채 등장했다. 바쁜 스케줄로 여행 가기 힘든 멤버들을 위해 특별한 여행을 준비했다는 제작진의 말에 모두 설렘을 표했다. 여행을 앞둔 기대감도 잠시, 영문도 모른 채 '여행 필수템' 하나씩을 챙겨온 멤버들은 서로의 물건을 가리키며 "이게 왜 필수템이냐", "출연료가 아깝다"라는 등 원색적인 비난을 서슴지 않았다. 이에 '만년 팔랑귀' 지석진은 실제로 슬그머니 물건을 바꿔치기하다 걸리기도 했다.멤버들이 챙겨온 물건이 첫 여행 경비를 좌우하는 열쇠였다고 해 지석진의 '팔랑귀 모드'가 불러온 나비효과가 어떤 결과로 이어졌을지 궁금해지는 가운데, 멤버들이 공개한 8인 8색 여행 필수템의 정체는 방송을 통해 확인할 수 있다.이번 레이스는 '2025 낮도깨비 방 투어'로 꾸며져 각양각색 콘셉트 방에서 이색 여행을 즐기며 R코인을 최대한 많이 모아야 했다. 획득한 R코인으로 기념품을 구매해야만 벌칙을 면할 수 있기 때문인데 방 투어답게 첫 여행지부터 두 개의 방 중 원하는 곳을 선택할 수 있었다,입장료도, 콘셉트도 극과 극인 이곳에서 어딘가 묘한 기류가 끊이질 않았는데 방방곡곡 떠나는 '2025 낮도깨비 방 투어' 레이스는 10일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr