/ 사진=텐아시아DB

사진제공=KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'

kBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 심형탁이 아들 하루의 '깊은 잠'을 확신하며 본격 요리에 돌입한다.13일 방송되는 '슈돌' 585회는 '어느 멋진 여름날' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁이 함께한다.47세 늦깎이 아빠 심형탁은 아들 6개월 하루의 깊잠을 위해 고해가 아닌 새로운 자장가를 선보인다. 특히 심형탁이 자장가를 한 소절 부르자 박수홍, 최지우가 한 목소리로 자장가를 따라 불러 웃음을 터지게 한다. 심형탁이 하루의 깊잠을 위해 선택한 노래는 이상우의 '슬픈 그림 같은 사랑'으로 무려 1988년 공개된 곡. 늦깍이 아빠 심형탁과 박수홍, 늦깍이 엄마 최지우를 대통합 시킨 선곡에 스튜디오를 웃음바다로 변한다고.육아를 시작한 후 강제 1일 1식 중이라고 밝혔던 심형탁은 아들 하루가 깊은 잠에 빠졌다고 확신하자 두 주먹을 불끈 쥐며 본격적으로 한 끼 식사를 준비한다. 심형탁은 "하루 한끼를 먹기 때문에 제대로 먹고 싶었다"고 밝힌 후 "오늘 메뉴는 메밀국수와 아주 매운 비빔면이다"라며 생각만해도 군침이 도는 메뉴 선정에 설렘을 드러낸다.냄비 두개에 각각 비빔면과 메밀국수를 끓이는 심형탁의 모습에 이어 플레이팅에 진심인 모습까지 포착돼 MC들을 놀라게 한다. 심형탁은 전완근에 불끈 힘을 주고 메밀국수에 곁들일 무를 강판에 갈기 시작하고, 삶은 달걀과 오이까지 야무지게 준비하며 플레이팅에 혼을 쏟는다. 하지만 이 모습을 지켜본 MC 안영미는 "저러다 하루 깰 것 같아"라며 조마조마한 눈빛으로 심형탁을 바라봐 긴장감을 자아낸다.과연 하루의 깊은 잠을 확신하며 요리부터 플레이팅까지 맛있는 한끼 식사를 위해 시간과 정성을 쏟아 부은 심형탁이 메밀국수와 비빔면을 무사히 클리어 할 수 있을지 이번 주 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다. '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr