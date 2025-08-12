윤아, 3스타 셰프의 꽃미소...쫑파티 밝히는 미모[TEN포토+]

배우 임윤아가 12일 서울 영등포구 한 음식점에서 열린 tvN 드라마 '폭군의 셰프' 쫑파티에 참석하고 있다. 러블리
폭군의 셰프는 타임슬립 한 프렌치 셰프가 최악의 폭군이면서 최고의 미식가인 왕을 만나게 되면서 500년을 뛰어넘는 판타지 서바이벌 로맨스. 취재진 보고 당황
임윤아, 이채민, 강한나, 최귀화 등이 출연하며 오는 8월 방영 예정이다. 편안한 복장으로 종방연 참석 폭군의 셰프로 만나요
