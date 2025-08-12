윤아, 3스타 셰프의 꽃미소...쫑파티 밝히는 미모[TEN포토+]

배우 임윤아가 12일 서울 영등포구 한 음식점에서 열린 tvN 드라마 '폭군의 셰프' 쫑파티에 참석하고 있다.폭군의 셰프는 타임슬립 한 프렌치 셰프가 최악의 폭군이면서 최고의 미식가인 왕을 만나게 되면서 500년을 뛰어넘는 판타지 서바이벌 로맨스.임윤아, 이채민, 강한나, 최귀화 등이 출연하며 오는 8월 방영 예정이다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr