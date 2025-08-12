“항소 과정 복잡해”…박찬욱 감독, WGA 제명에 입 열어[TEN이슈]
박찬욱 감독이 미국 작가 조합(WGA) 제명에 해명했다.

12일 박찬욱 감독의 제작사 모호필름 측은 파업 규정을 위반하지 않았다고 밝혔다.

모호필름 측의 설명에 따르면 박 감독은 2023년 미국작가조합 파업 기간 중 HBO로부터 ‘동조자’의 후반 편집 변경을 요청받았다. 이에 쇼러너(총괄책임자)로서 제작진과 간단한 아이디어 회의를 진행했다. 파업 기간 중 각본 집필 활동이 금지됐으므로, 각본 작업은 ‘일절’ 진행하지 않았다고.
WGA는 미국에서 활동하는 영화·TV·디지털 콘텐츠 작가 1만1500여명이 소속된 대규모 노동조합이다. 제명되면 조합과 단체협약을 맺은 대형 제작사 작품에 참여하기 어렵고 조합이 보장하는 최저임금과 복지 혜택에서도 제외된다.

박 감독이 제명에 대한 의의 신청이나 항소를 하지 않은 이유에 대해서는 “항소 및 관련 청문회 과정이 매우 길고 복잡하다. 박 감독은 당시 ‘어쩔수가없다’ 작업에 집중하기 위한 선택을 내린 것”이라고 말했다. 이어 “미국작가조합 제명이 박 감독의 할리우드 활동 및 협업에 실무적으로 큰 영향을 끼치지 않을 것이라 판단했다”고 설명했다.

박 감독은 ‘어쩔 수가 없다’로 다음 달 국내 개봉을 앞두고 있다. 이 영화는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶에 만족했던 회사원 만수(이병헌 분)가 갑작스럽게 해고당하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 그는 아내와 두 자식, 어렵게 장만한 집을 지키기 위해 재취업 전쟁에 나선다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

