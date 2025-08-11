신은경, 박원숙에 현금 봉투 받았다…얼마길래 '인생 터닝 포인트'('같이 삽시다')

/ 사진=텐아시아DB

사진제공=KBS '같이 삽시다'

신은경이 힘들었던 시절 박원숙이 도움을 줬다며 감사를 표한다.11일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에는 배우 신은경이 게스트로 함께한다.신은경은 깜짝 손님으로 사남매를 찾아온다. 드라마 '종합병원'부터 '조폭마누라', '펜트하우스' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 신은경은 극에서의 매서운 모습과 달리 밝은 에너지로 사남매의 마음을 사로잡는다.신은경은 가장 힘들었던 시절, 박원숙이 현금 봉투를 건넸다고 고백해 모두를 놀라게 한다. '의리 여왕' 박원숙 덕분에 인생의 터닝 포인트를 찾은 그녀의 사연이 공개된다.사남매는 휴식이 절실한 신은경에게 힐링 코스를 선물한다. 그녀의 취향을 고려해 준비한 산채비빔밥에 신은경은 환호하며 건강 식단에 대한 찬사를 끝없이 늘어놓는다. 그녀의 반전 수다력은 이어진 쑥뜸 코스에서도 계속되는데, 출산 이후 회복을 위해 촬영장에서도 셀프 쑥뜸을 해왔다며 멈출 줄 모르는 찬양 폭주에 급기야 사남매는 지친 기색을 보이고 만다. 한편, 쑥뜸의 효과를 제대로 본 박원숙은 급격하게 찾아온 생리 현상에 난색을 표해 식구들을 웃음바다에 빠뜨린다.은혜 갚으러 찾아온 신은경과의 같이 살이는 11일 저녁 8시 30분 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr