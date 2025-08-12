[종합] 박찬욱 감독, WGA서 제명…복지 및 참여 등 혜택 못 받아

박찬욱 감독이 파업 기간 극본을 썼다는 이유로 미국작가조합(WGA)에서 제명됐다.최근 미국 연예매체 버라이어티 등에 따르면 WGA는 2023년 파업 기간 HBO 7부작 드라마 ‘동조자’의 극본을 쓴 박 감독과 돈 매켈러 각본가를 조합에서 제명했다.WGA는 미국에서 활동하는 영화·TV·디지털 콘텐츠 작가 1만1500여명이 소속된 대규모 노동조합이다. 제명되면 조합과 단체협약을 맺은 대형 제작사 작품에 참여하기 어렵고 조합이 보장하는 최저임금과 복지 혜택에서도 제외된다.WGA는 2023년 5월부터 스트리밍 시대에 맞는 공정한 수익 배분과 노동환경 개선 등을 요구하며 파업을 벌인 바 있다. 이 과정에서 각종 규정 위반 작가 7명을 징계했다.박 감독은 ‘어쩔 수가 없다’로 다음 달 국내 개봉을 앞두고 있다. 이 영화는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶에 만족했던 회사원 만수(이병헌 분)가 갑작스럽게 해고당하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 그는 아내와 두 자식, 어렵게 장만한 집을 지키기 위해 재취업 전쟁에 나선다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr