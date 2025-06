루시→데이브레이크까지 뜬다…'LIVE ON SUMMER 대구' 7월 26일 개최 확정 [공식]

사진=미스틱스토리

사진=바른손

밴드 루시(LUCY)와 밴드 데이브레이크(Daybreak)가 'LIVE ON SUMMER 대구' 옴니버스 공연으로 뭉친다.㈜바른손이 주최하고 ㈜빅쇼이엔엠이 주관하는 'LIVE ON SUMMER 대구' 루시, 데이브레이크 옴니버스 공연은 오는 7월 26일 토요일 오후 5시 대구 EXCO 동관 6홀에서 개최된다.각기 다른 색깔의 두 밴드를 한자리에서 만날 수 있는 'LIVE ON SUMMER 대구' 루시, 데이브레이크 옴니버스 공연 티켓은 오는 6월 23일 월요일 오후 6시, 예스24티켓에서 단독 오픈된다.루시(LUCY)는 바이올린을 주축으로 한 독특한 밴드 구성과 서정적인 멜로디 그리고 멤버들의 뛰어난 실력이 빛나는 밴드로 몽환적이면서도 청량한 사운드를 바탕으로 매 앨범마다 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 선보이며 'K-밴드씬 대표주자'로 사랑받고 있다.데이브레이크(Daybreak)는 긍정적이고 유쾌한 에너지가 돋보이는 밴드이자 '들었다 놨다', '좋다', '꽃길만 걷게 해줄게' 등 히트곡을 포함해 발매하는 곡마다 호평을 받으며, 믿고 듣는 페스티벌 섭외 0순위 밴드로 '페스티벌계 황제'라 불리고 있다.루시와 데이브레이크, 두 밴드의 개성 넘치는 음악을 각각의 무대를 통해 느껴볼 수 있는 이번 'LIVE ON SUMMER 대구'는 오감을 만족시키는 공연으로 관객들에게 잊지 못할 여름밤의 추억을 선사할 것으로 기대된다.한편, 'LIVE ON SUMMER 대구' 공연 정보 및 티켓 예매와 관련된 자세한 사항은 예스24 티켓을 통해 확인 할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr