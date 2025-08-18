이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

그룹 백두산 기타리스트 김도균의 하루 식단이 공개됐다.16일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 예고편에는 김도균의 집과 일상이 전파를 탔다.화면 속 그의 집은 온 사방에 먼지가 켜켜이 쌓여 있었고, 사람의 손길이 닿지 않는 모습이었다.식습관도 충격적이었다. 김도균은 끼니마다 삼각김밥으로 허기를 달럤고, 쓰레기봉투에는 삼각김밥 포장지가 수이 쌓여 있었다. 심지어 커피숍에서는 아메리카노 샷을 여섯 번 추가해 마시는 극단적인 식습관을 드러냈다.함께 있던 출연진들도 놀라움을 감추지 못헀다. 트레이너 양치승은 "이런 분이 TV에 나오셔도 되냐"고 걱정했고, 가정의학과 전문의는 "이런 생활에 익숙해지면 건강에 치명적이다"고 경고했다. 배우 금보라는 "지금 살아 있는 게 기적인데 뭘 더 바라냐"고 덧붙였다.김도균은 편의점 단골로도 잘 알려져 있다. 그는 과거 다수의 방송에 출연해 "편의점 포인트가 128만 포인트 정도 있다. 현금화할 수도 있고 128만 원을 쓸 수 있는 것이다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.한편 김도균은 1964년생으로 지난 1986년 백두산 1집 앨범으로 데뷔했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr