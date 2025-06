그룹 크래비티/사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 크래비티 성민이 최근에 입은 부상에도 투혼을 펼치고 있다.크래비티는 지난 19일 2번째 정규 앨범 'Dare to Crave'(데어 투 크레이브) 발매 기념 라운드 인터뷰를 열고 앨범에 대한 다양한 이야기를 나눴다.성민은 이날 "정말 열심히 준비하고 얼마 남지 않은 상황에서 다치게 돼서 속상하다"며 부상에 대해 말문을 열었다. 그는 "몸 회복하는 게 우선이라 생각해서 무리가 가지 않는 선에서 최대한 활동에 참여할 것 같다"며 "기다려 주신 팬분들도 걱정하실 텐데, 잘 회복하고 좋은 모습 보여드릴 테니 걱정 말아 달라고 말씀드리고 싶다"고 팬들을 안심시키고자 했다.이를 본 민희는 "전 성민이를 칭찬하고 싶다"며 "저희도 성민이 당한 부상을 굉장히 걱정했는데 본인 의지가 불타올랐다"고 증언했다. 그는 이어 "이번 활동 쉬길 바랐는데 오늘 이 자리까지도 꼭 오고 싶다고 본인이 어필했다. 동생이지만 멋지다고 칭찬해주고 싶다"고 덧붙였다.크래비티의 5주년과 함께 돌아온 정규 2집 'Dare to Crave'에는 타이틀곡 'Straight Up To Heaven'(스트레이트 업 투 헤븐)을 포함해 총 12곡이 포함돼 있다. 정규 1집 발매 이후 3년 만의 정규앨범 발매이며, 멤버 9명 전원이 작사에 참여했다. 이번 앨범은 크래비티가 지금까지 쌓아온 서사 위에서 '갈망'이라는 새로운 단계를 마주한 그들의 내면을 다룬 앨범이다.한편, 크래비티의 2번째 정규 앨범 'Dare to Crave'는 오는 23일 오후 6시에 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr