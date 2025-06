사진=텐아시아DB

1995년생 가수 겸 배우 육성재가 컴백 카운트다운에 돌입했다. 앞서 그가 주연을 맡아 이끄는 드라마 ‘귀궁’은 동시간대 및 주간 미니시리즈 시청률 1위를 기록했다.2012년 데뷔한 육성재는 6일 0시 공식 SNS를 통해 미니 1집 'All About Blue'(올 어바웃 블루)의 타임 테이블을 공개했다.타임 테이블에 따르면 육성재는 콘셉트 포토를 시작으로 트랙리스트, 트랙 티저, 타이틀 티저, 뮤직비디오 티저를 순차적으로 오픈한다. 특히 컴백 전까지 다채로운 콘텐츠가 예정되어 있어 호기심을 더한다.이번 신보는 지난해 5월 발표한 첫 솔로 싱글 'EXHIBITION : Look Closely'(엑시비션 : 룩 클로슬리) 이후 약 1년 만에 선보이는 앨범이다. 육성재는 컴백을 통해 자신만의 감성과 색깔을 담은 음악 세계를 선보일 예정이다.SBS ‘귀궁’에서 김지연과 함께 판타지 로맨스를 펼치는 육성재는 강렬한 존재감으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 그뿐만 아니라 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 출연해 방송 최초로 집을 공개하는 등 컴백을 앞두고 다방면으로 활약을 펼치며 관심을 끌고 있다.육성재의 미니 1집 'All About Blue'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 오는 21일과 22일에는 단독 팬 콘서트 'THE BLUE JOURNEY'(더 블루 저니)를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr