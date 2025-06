사진=텐아시아DB

2015년 데뷔한 배우 정준원이 데뷔 후 첫 팬미팅을 추가 공연까지 전석 매진시켰다. 앞서 그는 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 고윤정과 핑크빛 케미를 선보였고, 드라마 종영 무렵에는 강승현과 열애설에 휩싸였으나 "친한 친구일 뿐"이라며 이를 부인했다.다음 달 13일 서울 광운대학교 동해문화예술관 소극장에서 총 2회차로 개최되는 정준원의 단독 팬미팅 '2025 정준원 팬미팅 [The ONE day]'는 1차 티켓 오픈에 이어 추가로 진행된 2차까지 전 좌석 매진을 기록했다.정준원의 단독 팬미팅 'The ONE day'는 '정준원과 팬들이 만나는 그 첫날'이라는 뜻으로, 앞으로 팬들과 함께할 다양한 순간들을 기념하는 '오늘부터 1일'이란 특별한 의미를 담고 있다. 정준원이 데뷔 후 처음으로 팬들과 가까운 곳에서 호흡하는 뜻깊은 자리다.지난달 30일 진행된 최초 팬미팅 티켓 예매는 오픈과 동시에 순식간에 매진을 기록했으며 열렬한 성원에 힘입어 추가된 공연 역시 매진됐다. 정준원은 팬미팅 당일인 7월 13일 오후 2시, 6시 연속으로 공연을 진행한다.지난달 종영한 tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 종로 율제병원 4년 차 레지던트 구도원 역으로 맹활약을 펼쳐내며 대세 반열에 오른 정준원은 훈훈한 매력과 설레는 로맨스로 종영 이후에도 꾸준히 회자되며 대중의 사랑을 받고 있다.영화 '조류인간', '동주', '박열', '더 테이블', '리틀 포레스트', '독전 1,2', '신체모음.zip', '탈주', 드라마 'VIP', '허쉬', '모범가족' 등 다양한 작품에서 완벽한 캐릭터 소화력으로 연기 변신을 거듭하며 폭넓은 필모그래피를 쌓은 바 있다.'2025 정준원 팬미팅 [The ONE day]'는 7월 13일 일요일 오후 2시, 오후 6시 서울 광운대학교 동해문화예술관 소극장에서 2회 연속으로 개최되며, 팬미팅 관련 자세한 공지 사항은 에일리언컴퍼니 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr