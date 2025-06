나영석 PD, 시청률 0%대 굴욕 당했다…'나나민박' 초라한 성적표 [TEN이슈]

/ 사진=텐아시아DB

tvN ‘나나민박 with 세븐틴’이 첫회에 0%대 시청률이라는 굴욕을 맛봤다.지난 2일 첫 방송된 ‘나나민박 with 세븐틴’(이하 ‘나나민박’)에서는 민박집 주인으로 돌아온 ‘NA사장’ 나영석 PD와 ‘나나민박’ 손님 세븐틴의 민박 생활 첫날이 공개됐다. ‘나나투어’에 이어 이번에도 제작진의 철저한 계략 하에 세븐틴이 민박집으로 끌려가는 과정부터 오디오가 쉴 틈 없는 게임과 저녁 식사까지 펼쳐졌다.이날 시청률은 0.7%를 기록했다. 앞서 공개된 '나나투어 with 세븐틴'은 2%대로 시작해 최저 시청률 1.4%로 종영한 바 있다. 0%대 시청률은 이번이 처음이다. 나영석 PD와 세븐틴은 ‘출장 십오야2 – 세븐틴 편’, ‘나나투어 with 세븐틴’에 이어 세 번째로 함께 호흡을 맞췄다.먼저 멤버들은 제작진이 마련한 데뷔 10주년 파티장에 멀끔한 정장 차림으로 등장, 아무것도 모른 채 파티를 즐기는 모습으로 눈길을 끌었다. 나 PD는 개회사, 리더 인사말, 케이크 커팅 등 치밀하게 계획된 식순대로 행사를 진행해 멤버들을 완벽히 속이는가 하면, ‘나나민박’에서 세븐틴이 보여줄 미래를 레크리에이션 퀴즈로 녹여 흥미진진함을 끌어올렸다. 특히 ‘민박’이 정답인 퀴즈가 출제되자 나영석 PD는 ‘나나 민박 숙박권’과 함께 “5분 후에 버스는 출발합니다”라는 폭탄 발언을 남겨 현장을 아수라장으로 만들었다.깜짝 여행을 앞둔 멤버들의 각양각색 반응도 이목을 모았다. '나나투어'를 경험해 본 도겸과 호시는 “여기는 어떻게 될 지 모르는구나”라며 얼떨떨한 것도 잠시 “한 번 당해봤다고 아무렇지도 않다”라면서 너스레를 떨었다. 준과 디에잇은 하나라도 더 챙기려는 마음에 부랴부랴 무대 의상을 집어 들었고, 버논은 엘리베이터를 기다릴 틈도 없이 계단으로 질주해 웃음을 유발했다. 반면 '나나투어' 미경험자 에스쿱스는 사무실 이곳저곳을 수색하다 급기야 나 PD의 옷을 주섬주섬 입으며 예측 불가한 매력을 뽐냈다.이후 민박집에 도착한 멤버들은 저녁 식재료를 걸고 ‘인물 퀴즈’를 시작했다. 각종 고기와 채소류, 찌개용 재료로 꽉 찬 상이 멤버들의 승부욕을 끌어올린 가운데, 모든 게임에서 한 번에 정답을 맞히면 나 PD가 직접 요리를 해주는 특별 혜택까지 발표되며 기대감을 높였다. 뿐만 아니라 나 PD는 게임을 잘 못하는 멤버들을 위해 한 라운드 당 한 번의 패스권이 지급되는 최초의 세븐틴 전용 인물 퀴즈를 공개했다.그러나 시작과 동시에 오답이 난무하며 식재료와 문제는 빠른 속도로 줄어들어 갔다. 결국 삼겹살 하나만 남게 되자 멤버들에게는 최종 라운드에서 이길 경우 빼앗긴 재료 3개를 되찾아갈 수 있는 기회가 주어졌고, 마지막 주자인 조슈아에게 조슈아 어머니의 사진이 문제로 나오는 드라마 같은 반전 상황이 연출되면서 극적으로 성공을 쟁취했다.우여곡절 끝에 첫 저녁 식사 준비에 나선 멤버들은 일사불란하게 움직였다. 밥 13인분, 미나리 한 소쿠리, 한가득 끓이는 김치찌개, 두 번에 나눠 구운 고기구이 등 뭐든 대용량이지만, 10년 간의 팀워크로 순식간에 뚝딱뚝딱 한 끼를 완성하는 모습이 감탄을 자아냈다. 또한 명절에나 볼 수 있을 법한 큰 잔칫상을 두 개나 꺼내 옹기종기 모여 앉아 맛있게 밥을 먹으면서도 서로에게 고생 많았다는 수고와 감사 인사를 잊지 않는 모습은 훈훈함을 선사했다.‘나나민박 with 세븐틴’은 매주 월요일 오후 10시 10분 tvN에서 방송되며 티빙과 디즈니 플러스를 통해 국내 시청자들과 만날 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr