엑스디너리 히어로즈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Gunn Poonyakosa

엑스디너리 히어로즈 건일/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Gunn Poonyakosa

엑스디너리 히어로즈 정수/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Gunn Poonyakosa

엑스디너리 히어로즈 가온/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Gunn Poonyakosa

엑스디너리 히어로즈 오드/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Gunn Poonyakosa

엑스디너리 히어로즈 준한/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Gunn Poonyakosa

엑스디너리 히어로즈 주연/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Gunn Poonyakosa

JYP엔터테인먼트 밴드 엑스디너리 히어로즈가 새 월드투어의 첫 해외 공연지인 방콕에서 단독 공연을 마쳤다.엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH, 엑디즈)는 지난 17일(현지시간) 방콕에서 새 월드투어 'Xdinary Heroes < Beautiful Mind > World Tour'(<뷰티풀 마인드>)일환 콘서트를 열었다. 이들은 첫 월드투어 'Xdinary Heroes < Break the Brake > World Tour'(<브레이크 더 브레이크>) 이후 단독 공연으로는 약 1년 2개월 만에 방콕을 찾아 현지 팬들을 매료했다.건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연 여섯 멤버는 그룹 수식어인 '장르의 용광로'답게 다채로운 사운드로 풍성한 셋리스트를 완성했다. 록 오페라에서 영감을 받은 최근 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드) 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)로 공연의 포문을 열었다.이어 'LOVE and FEAR'(러브 앤드 피어), 'PLUTO'(플루토), 'Diamond'(다이아몬드) 등 멤버들이 작사와 작곡에 참여한 곡들로 관중을 매료했다. 여기에 '한국 록 음악의 아이콘' YB 윤도현과의 만남으로 화제가 된 'iNSTEAD! (Feat. YB 윤도현)'(인스테드)로 강렬한 록 스피릿을 뿜어내며 풀밴드 에너지를 자랑했다.엑스디너리 히어로즈는 "오랜만의 투어라 긴장됐는데 뜨겁게 호응해 주신 덕분에 즐길 수 있었다. 소중한 시간에 저희를 보러 와주셔서 진심으로 감사드린다. 앞으로 더 멋진 음악과 좋은 무대로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다. 현지 팬들은 멤버들의 사진과 그림들로 제작한 동영상과 슬로건 이벤트로 화답해 훈훈한 분위기를 자아냈다.엑스디너리 히어로즈는 올해 새 월드투어로 해외 각 지역에서 단독 공연을 펼친다. 올여름에는 데뷔 후 처음으로 미국 대형 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'에 출격한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr