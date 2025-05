/ 사진=텐아시아DB

사진=컨셉케이컴퍼니 제공

그룹 '쿨' 출신 이재훈이 앙코르 콘서트를 연다.이재훈은 7월5일 오후 5시 서울 강서구 KBS 아레나에서 '앙코르 위드 이재훈' (Encore with 이재훈) 을 개최한다. 3월부터 시작한 전국투어 '더 이재훈'(THE 이재훈)의 피날레를 장식할 예정이다. 23일 오후 2시부터 티켓링크와 인터파크에서 예매 가능하다.이번 전국투어는 대구와 부산, 대전, 서울, 창원, 전주, 춘천, 고양, 용인, 수원, 천안, 광주, 안산 등 총 13개 도시에서 매진 행렬을 이어갔다. 2016년 첫 단독 콘서트 이후 9년만이며, 회차를 추가했다.이재훈의 데뷔 31주년을 총망라한 공연이다. '애상' '아로하' '슬퍼지려 하기 전에' 등 쿨 히트곡부터 '사랑합니다' '안녕들 한가요?' 등 솔로곡까지 라이브로 선보였다. 이재훈은 "팬들의 성화에 보답하는 마음으로 앙코르 콘서트를 준비하고 있다"며 "지금까지 한 번이라도 '앙코르'라고 외친 분들은 다시 모여 달라"고 했다.이재훈은 1994년 쿨 1집 '너이길 원했던 이유'로 데뷔해 '해변의 여인' '운명' '올포유'(All For You) 등의 히트곡을 발매했다. 2007년 첫 솔로 정규 1집 '퍼스트 앨범'(First Album)을 시작으로 팀과 솔로를 오가며 활동했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr