아이들 우기, 콘서트 티켓 발언 논란에 사과…"회사 놀리고 싶었어요" [TEN이슈]

그룹 아이들(i-dle) 우기가 최근 웹 예능 '살롱드립'에서 콘서트 티켓과 관련해 "우리 콘서트인데 티켓을 넉넉히 주지 않는 게 이해되지 않는다"고 언급한 데에 대해 입을 열었다.아이들은 19일 오후 4시 조선 팰리스 강남에서 미니 8집 'We are'(위 아) 발매 기념 기자 간담회를 개최했다.이날 우기는 "죄송하다"며 "예능에 나갈 때는 웃기려고 하는 텐션이 있다. 그날 제가 많이 업텐션 돼 있었다"고 설명했다. 그는 이어 "사실은 정말 오해 안 했으면 좋겠다고 말씀드리고 싶다"며 "당연히 콘서트는 우리 팬들 없인 열 수조차 없다"고 말했다.우기는 "댓글 반응 많이 봤는데 많은 팬이 속상했으리라 생각했다. 그렇게 된 데에 대해 죄송하단 말씀 정말 드리고 싶다"며 "평소에는 최선을 다해 팬들을 챙긴다고 자신 있게 말할 수 있다. 그냥 우리 회사 까고 싶었다. '짠돌이'라고. 그러다 실수가 나왔다. 다음엔 말조심해야겠다고 생각했다"고 밝혔다.아이들의 'We are'는 멤버 전원 재계약 이후 발매된 첫 컴백 앨범이다. 데뷔 앨범 'I am'(아이 앰)에서 시작된 'I' 시리즈의 I를 'We'로 변화해 앞으로 이어질 '우리'의 이야기를 담았다. 데뷔 후 처음으로 멤버 전원이 작사 및 작곡에 참여한 것으로 알려졌다. 타이틀 곡 'Good Thing'(굿 띵)은 레트로 사운드를 특징으로 하고 있다.한편, 아이들의 미니 8집 'We are'(위 아)는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr