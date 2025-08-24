/ 사진제공=KBS
배우 김서형이 내레이터로 섭외된 비화가 밝혀졌다.

10일 첫 방송된 KBS 1TV 특별기획 3부작 다큐멘터리 '월드 1945'의 연출 김종석 PD와 만나 이야기를 나눴다. '월드 1945'는 제2차 세계대전 종전의 해인 ‘1945년’ 이후 대한민국의 생존에 지대한 영향을 끼치고 있는 세 가지 키워드 석유, 핵, 달러를 중심으로 세계 지배 체제의 형성과 작동 원리를 조명하는 다큐멘터리이다.

먼저 1부 '석유' 편에서는 1945년 제2차 세계대전 종전 직후, 사망을 단 2개월 앞둔 미국의 루스벨트 대통령이 중동 석유 자원 확보를 위해 사우디 국왕과 회담을 시작으로 제2차 세계대전 이후 왜 ‘석유’가 세계를 지배하게 되었는지 짚었다.

2부 ‘핵’에서는 ‘핵의 시대’를 연 실존인물들인 ‘포츠담 회담’의 트루먼, 처칠, 스탈린이 함께 등장한다. ‘죽음의 여정’이라는 부제처럼 핵으로 시작된 ‘냉전의 시대’의 진짜 이야기를 그려냈다. 마지막 3부 ‘달러’에서는 세계 질서를 ‘달러’ 중심으로 바꾼 경제 패권의 시작을 조명한다.
이날 연출을 맡은 김종석 PD는 내레이터로 배우 김서형을 섭외한 이유에 대해 이야기했다. 그는 "역사 프로그램은 남성들의 전유물이라는 선입견이 강하다. 반면 범죄물은 여성 시청자 비율이 60% 이상으로 높다"며 "여성 시청자들도 관심을 갖게 하고 싶다는 게 큰 이유였다"고 설명했다.

이어 "개인적으로 느꼈을 때 역사물을 즐겨보는 여성은 30%도 안 되는 것 같다. 하지만 범죄물과 역사물은 본질적으로 같다"며 "여성 시청자들에게 친근하면서도, 동시에 장르에 걸맞은 중량감과 카리스마를 가진 목소리가 필요했다"고 덧붙였다.
김종석 PD는 "김서형은 대중적 인지도와 인기를 갖추면서도 카리스마와 전달력이 뛰어난 배우였다. 후보 리스트를 20명 넘게 올려두고 고민했지만 결국 김서형이 적임자였다"고 말했다.

섭외 과정에 대해선 "처음 요청드렸을 때 김서형 씨도 부담감을 느끼신 것 같더라. 2~3일 정도 시간을 갖고 고민하신 뒤 수락했다. 본인도 이런 다큐멘터리를 감당할 수 있을까 하는 이런 생각이 있으셨던 것 같다"며 "단순 휴먼 다큐였다면 섭외를 요청하지 않았을 것이다. 우리가 잘 알지 못했던 이야기를 무게감 있게 전할 수 있는 분이라고 판단했다"고 밝혔다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

