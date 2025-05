"이게 맞아?" 아이들 'Good Thing', 멤버들도 듣고 당황한 이유

그룹 아이들(i-dle)이 새 앨범의 타이틀곡 'Good Thing'(굿 띵)을 처음 들은 소감을 밝혔다.아이들은 19일 오후 4시 조선 팰리스 강남에서 미니 8집 'We are'(위 아) 발매 기념 기자 간담회를 개최했다.이날 소연은 "아이들이 해 본 적 없는 이야기를 해보고 싶었다"며 타이틀 곡 'Good Thing'에 대해 입을 열었다. 그는 "바람피운 애인이 있는 장소에 직접 찾아가는 스토리를 담았다. 새로운 표현법을 많이 써봤다"며 "이런 가사가 아이돌 가사 중에 있었나? 여성 아티스트가 이런 가사를 쓴 적이 있나 이 부분에 재밌는 접근을 해봤다. 가사에 집중해주시면 좋겠다"고 강조했다.우기는 "데모를 처음 들었을 때 전기 맞은 줄 알았다. 놀라서 언니한테 '이거 오토튠 실화임?'이라고 물어봤다. 생각해 보니 아이들이 해 보지 못한 걸 한다고 생각하니 좋았다"고 말했다. 그러자 민니는 "저도 이 노래 처음 들었을 때 태국에 있을 때 K팝을 좋아하게 된 계기가 오토튠 사운드가 많았던 시절의 곡이라 그 시절이 많이 생각났다"고 거들었다.아이들의 'We are'는 멤버 전원 재계약 이후 발매된 첫 컴백 앨범이다. 데뷔 앨범 'I am'(아이 앰)에서 시작된 'I' 시리즈의 I를 'We'로 변화해 앞으로 이어질 '우리'의 이야기를 담았다. 데뷔 후 처음으로 멤버 전원이 작사 및 작곡에 참여한 것으로 알려졌다. 타이틀 곡 'Good Thing'(굿 띵)은 레트로 사운드를 특징으로 하고 있다.한편, 아이들의 미니 8집 'We are'(위 아)는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr