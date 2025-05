사진=웨이브

사진=웨이브

사진=웨이브

넷플릭스 예능 '솔로지옥' 시즌 4를 통해 존재감을 내비친 육준서가 프로그램 종영 3개월 만에 배우로서의 활약을 예고했다.원작 팬도 고개를 끄덕일 '착붙' 캐스팅으로 화제를 모으고 있는 'ONE : 하이스쿨 히어로즈'가 원작인 카카오웹툰 'ONE'과 환상의 싱크로율로 이목을 집중시킨다. 'ONE : 하이스쿨 히어로즈'는 아버지의 억압에 시달리던 전교 1등 '의겸'(이정하)과 그의 천부적인 싸움 재능을 이용하려는 '윤기'(김도완)가 복면을 쓴 '하이스쿨 히어로즈'를 결성해 억눌린 분노를 폭발시켜 학교 폭력 서열을 뒤엎는 하이스쿨 액션 드라마.이정하는 숨겨진 싸움 본능을 깨닫게 되는 전교 1등 '의겸'으로 완벽 변신했다. 정갈한 헤어스타일과 단정히 입은 교복, 오렌지색 헤드폰까지 원작 캐릭터를 그대로 옮겨 놓은 듯한 그는 '의겸' 특유의 다부지면서도 선한 인상까지 고스란히 담아내 높은 싱크로율을 자랑했다. 여기에, '의겸'을 싸움의 세계로 이끄는 설계자 '윤기' 역은 매력적인 배우 김도완이 맡아 캐릭터에 완전히 녹아들었다. 안경 너머 날카로운 통찰력으로 '의겸'의 싸움 본능을 꿰뚫어 보는 한편, 일진들 앞에서는 능청스럽고 당돌한 면모를 탄탄한 연기력으로 입체감 있게 표현해냈다.'커넥션', '신병2'의 유희제가 절대 쓰러지지 않는 이 구역의 싸움 최강자 '최기수' 역을 맡아 원작 캐릭터 이상의 강렬한 카리스마를 예고한다. '솔로지옥 4', '강철부대'로 주목받은 육준서 역시 의문의 전학생 '이걸재'로 등장해, 시그니처 아이템인 벙거지를 완벽히 소화하며 웹툰을 찢고 나온 비주얼을 자랑한다. 복싱으로 학교를 평정한 1학년 일진 '김승준' 역은 ' 야당', '마에스트라'의 임성균이 맡아 캐릭터의 서사를 설득력 있게 그려낼 예정이다.캐릭터 그 자체가 된 배우들의 놀라운 싱크로율이 높은 관심을 모으며 예비 시청자들의 작품에 기대감 또한 날로 높아지고 있다. 웹툰에서 그대로 튀어나온 듯한 비주얼뿐만 아니라, 신예 배우들이 선보일 연기 앙상블 역시 원작 속 캐릭터들의 관계성을 흥미롭게 담아낼 예정이다. 이처럼 높은 싱크로율로 주목받고 있는 'ONE : 하이스쿨 히어로즈' 는 카카오웹툰에서 누적 조회수 6500만 회를 기록하고 '2020년 오늘의 우리 만화상'을 수상한 화제의 웹툰 'ONE'을 원작으로 해 기대를 모은다. 원작 팬들은 물론 부당한 폭력에 맞서는 흥미로운 스토리와 과감한 액션 연출로 학원 액션물 특유의 장르적 쾌감을 선사할 작품으로 관심이 집중되고 있다.화제의 인기 웹툰 원작 'ONE'과 높은 싱크로율로 기대를 높이는 웨이브 오리지널 드라마 ' ONE : 하이스쿨 히어로즈'는 5월, 오직 웨이브를 통해 독점 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr