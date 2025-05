/사진 = 인코드

가수 겸 배우 김재중이 '록 스타' 그 자체로 컴백한다.김재중이 오는 19일 발매되는 EP 'Beauty in Chaos'(뷰티 인 카오스) 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.지난 15일 공식 SNS를 통해 공개된 영상에는 다채로운 매력의 김재중표 록 음악이 담겼다. 영상에서 김재중은 파격적인 비주얼이 독보적인 카리스마를 뿜어냈다.이번 앨범은 타이틀곡 'ROCK STAR'(록 스타)를 비롯해 총 5곡이 수록됐다. 하라메를 통해 공개된 음원은 팬들의 심장을 뛰게 할 밴드 사운드로 채워져 단번에 귓가를 사로잡았다.김재중은 강렬하게 앨범의 첫 포문을 여는 'In Chaos'(인 카오스)부터 거친 열정을 담은 'Miracle'(미라클), 아시아 투어를 함께하는 밴드 김상민이 작곡, 김재중이 작사해 두 사람의 돈독한 의리와 케미를 만나볼 있는 'Last VoW'(라스트 보우), 위너의 강승윤이 작사한 'Goal In'(골인)까지 지루할 틈 없는 음악들로 '록 재중'의 매력을 제대로 보여줄 전망이다.특히 김재중은 티저 콘텐츠를 통해 훨씬 날카로워진 분위기를 자아내고 있으며 일렉 기타, 과감한 스타일링 등을 통해 이번 앨범의 콘셉트를 시각화해 팬들의 설렘을 증폭시키고 있다.김재중은 새 EP 발매에 이어 오는 24~25일 양일간 서울 장충체육관에서 2025 아시아 투어 콘서트 '뷰티 인 카오스'로 팬들을 만난다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr