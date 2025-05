사진=9아토엔터테인먼트

경기도 구리시에 위치한 펜트하우스를 52억에 매입했다고 알려진 한소희가 월드투어 팬미팅 포스터를 통해 화보급 비주얼을 자랑했다.소속사 9아토엔터테인먼트는 15일 오전 공식 SNS 채널을 통해 '2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,](2025 한소희 퍼스트 팬미팅 월드투어 [소희 러브드 원즈,])'의 메인 포스터를 오픈하며 글로벌 팬심을 더욱 뜨겁게 달궜다.메인 포스터는 한소희의 몽환적인 분위기와 강렬한 시선을 담은 클로즈업 컷으로 구성돼 눈길을 사로잡았다. 은은한 조명과 질감이 돋보이는 이미지 속에서 특유의 우아하고도 감각적인 한소희의 비주얼이 고스란히 드러나며, 팬미팅에 대한 기대감을 끌어올렸다.포스터에 담긴 "Xohee Loved Ones, You are sparkling treasures to me"라는 문장은 한소희가 직접 손글씨로 적어 그 자체로 특별한 의미를 더했다. 팬들을 향한 깊은 애정과 진심이 담긴 이 문구는, 'Xohee Loved Ones,'라는 타이틀과 어우러져 진정성 있는 소통의 무대를 기대하게 했다.앞서 공개된 투어맵 포스터에 따르면, 한소희는 오는 7월 12일 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, 로스앤젤레스, 뉴욕, 홍콩, 프랑크푸르트, 런던, 파리, 베를린, 서울 등 총 11개 도시를 순회하며 전 세계 팬들과 만날 예정이다. 하단에 삽입된 'AND MORE' 문구를 통해 추후 추가 일정도 암시했다.'부부의 세계', '알고있지만,', '마이 네임', '경성크리처' 등 다양한 작품을 통해 탄탄한 연기력과 글로벌 영향력을 입증해 온 한소희가, 첫 월드투어 팬미팅을 통해 보여줄 새로운 모습에 관심이 쏠린다.한소희의 월드투어 팬미팅과 관련된 자세한 사항은 추후 공식 SNS 채널 및 팬 소통 플랫폼 하이앤드를 통해 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr