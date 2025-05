사진 제공=어비스컴퍼니

가수 영탁이 첫 번째 팬콘서트를 성황리에 개최하며 '팬바라기'이자 '공연 장인'이라는 타이틀을 입증했다.영탁은 지난 10~11일 서울 광운대 동해문화예술관에서 첫 번째 팬콘서트 '2025 YOUNGTAK FAN-CON YOUNGONE PARK(2025 영탁 팬콘 영원파크)'를 열었다. 이번 팬콘서트는 놀이공원 콘셉트로 구성됐다.공식 팬클럽인 '영탁앤블루스(YOUNGTAK&BLUES, 이하 '영블스')' 1주년을 기념하는 자리인 만큼 영블스 1기 인증을 한 분이에게는 선물까지 마련했다. 실내 부스에는 자유이용권 팔찌로 다양한 이벤트를 체험할 수 있었다.영탁은 오프닝 곡 '폼미쳤다'와 '풀리나'로 팬콘서트의 포문을 열었다. "웰컴 투 영탁파크!"라는 유쾌한 인사로 무대의 시작을 알린 영탁은 "가수 활동을 시작한 지 20주년이 되는 해에 팬들과 처음으로 여는 팬콘서트라서 무척 뜻깊다"라며 "'영원히 우리 함께하자'는 의미를 담아 '영원파크'라는 이름을 지었다"라고 오프닝 멘트를 남기며 생애 첫 팬콘서트 소감을 밝혔다.이어 영탁은 '사막에 빙어'라는 재치 있는 표현으로 곡을 소개하며 무대를 이어갔고, '사랑옥 (思郞屋)' 무대에서는 발랄하면서도 유쾌한 에너지를 발산했다.'영블스' 창단 1주년을 맞이해 개최하는 만큼 '영탁파크'라는 이름에 걸맞게 팬들과 함께하는 다양한 게임과 이벤트도 준비했다. 농구 자유투를 응용한 게임부터 미니카 운전까지 모두가 흥미롭게 즐길 수 있는 코너들을 마련해 현장을 웃음바다로 만들었다.팬들과 소통하며 흥을 제대로 끌어올린 무대는 감성적인 코너에서도 이어졌다. KBS 주말드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'의 메인 OST인 '알 수 없는 인생'을 부르며 영탁만의 음색과 감성을 무대에 더했고, 최근 화제가 된 드라마 '폭싹 속았수다'를 패러디한 영상을 공개해 현장을 웃음으로 물들였다.영탁의 추억이 담긴 무대도 펼쳐졌다. 루더 밴드로스의 'Never Too Much'와 무대에서는 처음으로 선보이는 '다쳐도 좋아'를 연달아 부르며 색다른 매력과 깊은 감동을 전했다. 팬들의 질문에 직접 답하는 시간도 마련됐다. 영탁은 "밝은 에너지는 어디서 나오냐"는 질문에 "영탁앤블루스요"라고 재치 있게 답했다.팬콘서트 마지막에 이르자 영탁은 "여러분이 제 삶의 이유입니다. 여러분 덕분에 위로와 응원, 사랑을 경험하며 살고 있습니다. 항상 감사드립니다"라는 진심 어린 메시지로 거듭 감사한 마음을 전했다. 발길을 쉽게 떼기 어려운 팬들을 위해 앙코르 무대로 '이 밤이 지나면'과 '한량가 (Hallyang-ga)', '이불'을 이어 부르며 여운을 달랬고, 마지막 곡 '찬찬히 (Take It Slow)'로 생애 첫 팬콘서트의 대단원을 마무리했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr