[사진 = MORE VISION(모어비전) 제공]

박재범, 정규 6집 타이틀곡 'Mayday' M/V 공개! 세계적 아티스트 타이 달라 사인 출연박재범, 중독적 매력 담은 'Mayday' M/V 오픈…비주얼+퍼포먼스+사운드 '완벽'가수 박재범이 뮤직비디오를 공개했다.박재범은 13일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 정규 6집 'THE ONE YOU WANTED(더 원 유 원티드)' 타이틀곡 'Mayday (Feat. Ty Dolla $ign)(메이데이)'의 뮤직비디오를 공개했다.공개된 뮤직비디오는 스타일리시하고 감각적인 퍼포먼스, 귀를 사로잡는 음악으로 시작부터 이목을 사로잡았다. 여유가 느껴지는 표정 연기가 박재범의 유니크한 매력을 한층 배가시켰다.특히 미국에서 촬영된 이번 뮤직비디오에는 피처링에 참여한 Ty Dolla $ign(타이 달라 사인)이 깜짝 등장했다. 두 사람의 세련된 목소리가 음악적 시너지를 이루며 보고 듣는 즐거움을 더했다.'Mayday'는 댄서블한 알앤비 곡으로, 박재범과 오랫동안 협업해 온 차차말론(Cha Cha Malone)이 프로듀싱을 맡았다. 여기에 지난해 8월 리스닝 파티 공연으로 칸예 웨스트와 함께 내한해 큰 호응을 얻었던 세계적인 아티스트 Ty Dolla $ign이 피처링과 작사에 참여해 완성도를 높였다.박재범은 오는 24일과 25일 양일간 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 단독 콘서트 'Serenades & Body Rolls(세레나데즈 앤 바디롤즈)' 서울 공연을 개최하고 월드투어의 포문을 연다. 서울 공연은 오픈과 동시에 티켓이 전석 매진되며 뜨거운 인기를 증명한 바 있다.또한 박재범은 아시아와 오세아니아에서 투어를 이어가며 전 세계 팬들과 교감할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr