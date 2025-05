트리플에스/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 트리플에스(tripleS)가 '깨어'로 대중의 심장을 깨운다. 트리플에스는 12일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 정규 2집 'ASSEMBLE 25'(어셈블 25) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.새 앨범 타이틀곡 '깨어(Are You Alive)'는 얼터너티브 댄스 장르의 곡으로, 캐치한 훅과 24 인이라는 다인원 멤버들의 다양한 색깔을 담아내는 구성이 감상 포인트다. 트리플에스는 "세상이 그렇게 밝은 것만은 아니지만 그 어둠 속에서 깨어나자"고 노래한다.트리플에스는 이번에도 '라라라' 시리즈를 이어간다. 그간 꾸준히 곡에 '라라라'라는 노랫말을 넣어왔다. '라라라'가 트리플에스만의 특징으로 자리 잡았을 정도. 이와 관련해 김유연은 "저희가 '라라라'로 많은 곡을 냈다. 어떤 한 가지로 대중의 기억에 남는다는 게 어려운 일이다. 저희가 '라라라' 시리즈로 기억 남을 수 있어서 감사하다"고 말했다.다만 언제까지나 '라라라' 시리즈만을 이어갈 수는 없다. 김유연은 "언젠가 떼어내야 할 수식어라는 점을 아예 생각을 안 해본 건 아니다"라면서도 "팬들의 의견을 반영해서 함께 타이틀곡을 정하기 때문에, 저희가 '라라라'를 떼야 하는 순간에 팬들이 떼주실 거라고 생각한다"고 밝혔다.박소현도 "저도 팬들이 타이틀곡을 함께 정해기 때문에 큰 고민은 없다. 자연스럽게 일어날 일"이라며 공감했다. 그는 "저희가 이야기하는 주제들이 무거울 수도 있다. '라라라'라는 쉬운 가사를 통해 좀 더 가깝게, 편하게 들어주실 수 있는 것 같아서 오히려 좋다"고 덧붙였다.트리플에스는 지난해 완전체로 선보인 '걸스 네버 다이'(Girls' Never Die)로 좋은 성적을 거뒀다. 김나경은 "이번에도 좋은 성과를 얻었으면 하는 마음이다. 이번에도 다크한 콘셉트로 색깔을 이어간다. 어떻게 하면 더 많은 분께 더 자극적으로 와닿을 수 있을지 고민했다. 퍼포먼스적으로도 준비를 많이 했다"고 말했다. 부담감을 이겨내는 데 도움이 된 인물이 있는지 묻자 그는 "대표님이 제일 힘이 된다"며 "지금 대표님이 보고 계신다"고 말해 웃음을 자아냈다.멤버들은 '걸스 네버 다이' 흥행의 부담감을 발판 삼아 성장한 모습으로 돌아왔다. 박소현은 "부담감이 당연히 있었지만 좋은 영향을 줬다. 멤버들끼리 으쌰으쌰 하고 연대하면서 극복했다. 앞으로도 의미 있고 가치 있는 음악을 함께 만들어 나가고 싶다"며 팀을 향한 애정을 내비쳤다.'걸스 네버 다이'는 트리플에스에게도 의미 있는 곡이다. 김유연은 "사실 '걸스 네버 다이'는 저에게도 소중한 곡"이라며 "힘든 순간을 생각하며 위로를 많이 받았다"고 말했다. 그는 "이 노래가 다른 누군가에게 힘이 되고 위로가 된다면 그것만으로도 가치 있다고 생각하고, 행복감을 느낀다"며 엄지를 척 세웠다. 김유연은 "이번 '깨어'도 많은 분에게 위로가 되었으면 좋겠다"고 말했다.신곡 뮤직비디오에서 '걸스 네버 다이'의 세계관을 이어가는 트리플에스. 멤버들은 뮤직비디오 촬영 비하인드를 전했다. 공유빈은 "물에 들어가는 장면을 찍던 날 정말 추웠다. 모두 한 명씩 얼굴을 물에 담갔다. 렌즈를 낀 상태에서 눈에 물이 들어가니까 굉장히 아팠지만 좋은 작품을 만들고 싶어서 모두 다 열심히 했다"고 말했다. 가수 비비의 동생인 김나경도 "당시에 매우 추웠는데 민소매 옷을 입고 칼바람을 맞으면서 자전거를 탔다. 그래도 촬영할 때만큼은 신나게 탔던 것 같다. 청춘을 느끼면서 재미있게 촬영했다"고 덧붙였다.끝으로 이번 활동의 리더를 맡은 윤서연은 "24명이 함께 준비한 만큼 많은 분이 힘써주셨다. 이렇게 두 번째 앨범을 보여드릴 수 있어 영광"이라고 말했다.트리플에스의 신보에는 타이틀곡 '깨어(Are You Alive)'를 비롯해 총 10개 곡이 수록된다. 전 세계 2만8233명의 팬이 참여한 그래비티(gravity)를 통해 '깨어(Are You Alive)'가 타이틀곡으로 선정됐다.트리플에스 완전체 앨범 'ASSEMBLE25'는 이날 오후 6시 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr