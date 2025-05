사진=FNC엔터테인먼트

2015년 5월 데뷔한 밴드 엔플라잉이 완전체 단독 콘서트를 통해 본격적인 2막의 시작을 알렸다. 같은 해 9월 대중 앞에 선 데이식스가 밴드 붐을 주도하는 가운데, 엔플라잉 역시 이에 뒤지지 않는 인기를 입증하며 밴드 붐 열기에 박차를 가하고 있다.엔플라잉은 지난 9~11일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '2025 엔플라잉 라이브 '엔콘4 : 풀 서클'을 진행했다. 이번 공연은 엔플라잉이 2년 만에 여는 완전체 단독 콘서트로, 개최 전부터 전 회차 전석 매진을 기록하며 폭발적인 관심을 받았다.엔플라잉은 멤버 전원이 참여해 의미 있는 곡 'Shooting Star'로 공연의 포문을 활짝 열었다. 이어 'Moonshot', 'Blue Moon', '네가 내 마음에 자리 잡았다 (Into You)', 'Firefly' 등 대중에게 많은 사랑을 받은 곡들을 생생한 밴드 라이브로 선사했다. 이에 관객들은 열띤 함성과 떼창으로 화답하며 공연장 분위기를 뜨겁게 달궜다.이번 공연에서 엔플라잉은 오는 5월 28일 발매될 정규 2집 'Everlasting'(에버래스팅)의 수록곡들을 최초로 공개했다. 타이틀곡 '만년설 (Everlasting)'을 "하고 싶은 말과 약속을 담은 노래"라고 소개하며 진심 어린 무대를 펼쳤고, 'Run Like This', '뫼비우스 (Moebius)' 등 신보의 수록곡들도 무대를 통해 선보이며 컴백에 대한 기대감을 끌어올렸다.이승협과 서동성이 출연 중인 드라마 '사계의 봄'의 미발매 OST가 깜짝 공개됐다. 지난해 '선재 업고 튀어'에서 변우석의 친구이자 이클립스 멤버로 사랑받은 이승협은 자신이 연기하는 '서태양'의 테마곡 '말해'를 짧게 선보인 데 이어, 'SEE YOU LATER'의 미발매 버전까지 준비해 관객들에게 전율을 선사했다.앙코르곡 '에요 (E-YO)' 무대는 멤버 다섯 명과 엔피아(공식 팬덤명)의 데뷔 10주년에 걸맞은 완벽한 호흡으로 완성됐다. 이어진 슬로건 이벤트에서는 서로를 향한 진심이 맞닿아 깊은 감동을 자아냈다.공연 말미 차훈은 "군대에 갔을 때 보컬들이 약속을 해줬다. 돌아오면 더 큰 무대에서 더 많은 엔피아들과 함께 더 재밌는 무대를 하게 될 테니 마음 편히 다녀오라 했다. 약속을 잘 지켜준 것에 너무 감사하다"라며 애틋한 소감을 전했다. 이어 이승협은 "데뷔 10주년인데도 아직 더 성장할 수 있고 사랑받을 수 있다는 게 너무 감사하다. 저희가 더 사랑받을 수 있게, 더 멋있는 음악 만들고 공연 많이 하겠다"라며 앞으로의 활동을 더욱 기대케 했다.엔플라잉은 다수의 앙코르곡을 연이어 선사하며 마지막 날 기준 약 210분간의 공연을 화려하게 마무리했다. 이후에도 본무대와 'FULL CIRCLE'을 상징하는 원형의 돌출 무대를 오가며 마지막까지 팬들과 가깝게 눈을 맞추고 교감을 나눴다.엔플라잉은 7월 부산 공연을 앞두고 있으며, 내년 1월까지 아시아, 미국, 오세아니아, 유럽, 남미 등 총 28개 도시에서 월드 투어를 개최해 '글로벌 대세 밴드'의 저력을 보여줄 전망이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr