사진 제공= INB100

그룹 엑소(EXO) 멤버이자 솔로 가수 백현(BAEKHYUN)이 새 타이틀곡 'Elevator'로 돌아온다.소속사 INB100(아이앤비백)은 지난 11일 오후 공식 SNS를 통해 백현의 미니 5집 'Essence of Reverie'(에센스 오브 레버리)의 트랙리스트 이미지를 오픈했다.공개된 이미지에 따르면 백현의 신보 타이틀곡은 'Elevator'(엘리베이터)다. 이외에도 오는 15일 선공개를 앞둔 'Chocolate'(초콜릿)을 비롯해, 'Lemonade'(레몬에이드), 'Love Comes Back'(러브 컴스 백), 'No Problem'(노 프로블럼), 'Black Dreams'(블랙 드림즈), 'Late Night Calls'(레이트 나이트 콜즈) 등 총 7곡이 담긴다.앨범의 공식 캐릭터 'Kkuru Jam'(꾸르 잠)의 캐릭터 설명도 함께 공개되며 새로운 방식의 프로모션으로 팬들에게 다가간다.백현의 미니 5집 'Essence of Reverie'는 현실과 이상의 경계에 선 백현에 대해 표현하고자 하는 앨범이다. 아티스트 백현이라는 본질을 바탕으로 앞으로 나아가고자 하는 미래상에 대한 고찰을 상징화해 표현했다.백현의 미니 5집 'Essence of Reverie'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다. 첫 솔로 월드 투어 'Reverie'의 서울 공연 일반 예매는 12일 오후 7시에 열린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr