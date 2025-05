/사진 = 큐브엔터테인먼트

/사진 = 큐브엔터테인먼트

그룹 아이들 (i-dle)이 'We are'로 새로운 챕터를 시작한다.아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 7년간 쌓아온 'I' 시리즈에 이어 '우리'를 의미하는 미니 8집 'We are'를 오는 19일 발표한다.아이들은 지난 2018년 미니 앨범 'I am'으로 첫선을 보였다. 각 멤버와 팀을 소개하는 'I'를 담은 'I am'(아이 엠)을 시작으로 걸그룹으로서는 보기 드문 자체 프로듀싱을 앞세워 주목받았다. 데뷔곡 'LATATA'(라타타)의 흥행과 함께 아이덴티티가 돋보이는 미니 앨범 'I made'(아이 메이드), 'I trust'(아이 트러스트), 'I burn'(아이 번) 등을 잇따라 성공시키며 독보적인 음악 세계관을 구축했다.특히 이 시기 동안 아이들은 'LATATA'를 비롯해 '한(一)' 'Senorita'(세뇨리타) 'Uh-Oh' 'Oh my god'(오 마이 갓) 'DUMDi DUMDi'(덤디덤디) '화(火花)' 등 콘셉추얼한 음악, 무대로 대중적인 사랑을 받았다.꾸준히 성장해 온 아이들에게 2022년은 거대한 변곡점이었다. 1년여 간의 준비 과정 이후 발표한 정규 1집 'I NEVER DIE'(아이 네버 다이)의 타이틀곡 'TOMBOY'(톰보이)와 미니 5집 'I love'(아이 러브)의 타이틀곡 'Nxde'(누드)로 커리어 하이를 찍었다.이어 2023년 발표한 미니 6집 'I feel'(아이 필)의 '퀸카 (Queencard)'로 13개에 달하는 음악 방송 트로피와 밀리언셀러 타이틀까지 획득하며 기세를 이어갔다. 이듬해 공개한 정규 2집 '2'는 선공개곡 'Wife'(와이프), 타이틀곡 'Super Lady'(슈퍼 레이디), 수록곡 '나는 아픈 건 딱 질색이니까'까지 트리플 히트와 함께 발매 첫 주 판매량 153만 장으로 자체 최고 기록까지 경신했다.아이들은 지난해 멤버 전원 재계약 후 이제 미니 8집으로 돌아온다. 앨범 발매에 앞서 공개한 수록곡 'Girlfriend'는 이별을 겪은 친구를 위로하는 메시지와 경쾌한 떼창 등으로 아이들의 또 다른 음악 세계를 예고했다.'나'에서 시작해 차곡차곡 서사를 쌓아온 아이들은 팀명을 (여자)아이들에서 아이들로 변경하며 새로운 여정에 돌입했다. 또렷한 주제 의식과 다채로운 사운드로 매 앨범 '우상향'한 아이들이 '우리'로 펼쳐나갈 활동에 관심이 모인다.아이들의 미니 8집 'We are'는 오는 19일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr