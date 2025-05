텐아시아 DB

나나민박 with 세븐틴

나영석 PD의 민박집에 데뷔 10주년을 맞이한 세븐틴이 투숙객으로 체크인한다.오는 6월 2일 첫 방송되는 tvN ‘나나민박 with 세븐틴’은 민박집 주인으로 돌아온 ‘NA사장’ 나영석 PD와 ‘나나민박’ 손님 세븐틴의 유쾌한 민박집 투숙기를 담은 예능 프로그램이다. 나영석 PD와 세븐틴이 ‘출장 십오야2 – 세븐틴 편’, ‘나나투어 with 세븐틴’에 이어 어느덧 세 번째로 함께 호흡한 작품이다.지난 3월 유튜브 채널 십오야를 통해 진행된 ‘나나민박 with 세븐틴’ 라이브 방송은 실시간 시청자 수가 최고 5만 명을 육박하며 ‘나나민박’을 향한 뜨거운 관심을 입증하기도 했다. 특히 영상을 뚫고 나오는 세븐틴 멤버들의 급이 다른 티키타카, 나영석 PD와의 유쾌한 케미스트리가 눈길을 끌었다.세븐틴은 콘서트가 끝난 뒤 다소 시끄러운 휴식을 취하던 중, 나 PD의 깜짝 방문에 빈손으로 이탈리아 여행을 떠나야만 했던 ‘나나투어’처럼 이번에도 방심(?)한 사이 얼떨결에 ‘나나민박’에 체크인하게 된다고 전해진다. 나 PD는 시작부터 어안이 벙벙한 세븐틴을 위해 직접 놀아주고 재워주는 투숙객 전용 특별 혜택을 준비하며 알찬 재미를 선사할 예정이다.‘나나민박 with 세븐틴’은 오는 6월 2일 tvN에서 첫 방송되며 티빙과 디즈니 플러스를 통해 국내 시청자들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr