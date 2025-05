가수 크러쉬/사진제공 = 피네이션

가수 크러쉬가 재즈 거장 쳇 베이커의 명곡을 재해석하며 음악적 경의를 표했다.9일 자정 각종 음원사이트를 통해 크러쉬가 참여한 스페셜 트랙 'Everything Happens to Me'가 발매됐다. 이 곡은 쳇 베이커의 대표작 'Chet Baker Sings' 발매 70주년을 기념한 헌정 앨범 'Chet Baker Re:imagined'에 수록됐다. 이번 프로젝트에는 세계 각국 아티스트들이 참여했으며, 크러쉬는 유수의 글로벌 뮤지션들과 나란히 이름을 올렸다.크러쉬는 평소 쳇 베이커를 음악적 우상으로 꼽아온 인물이다. 2018년 Mnet '덕후의 상상은 현실이 된다'를 통해 쳇 베이커의 묘를 찾아 자신의 앨범과 꽃을 헌화한 바 있으며, 최근 팬미팅에서도 'Everything Happens to Me'를 직접 커버해 보였다.크러쉬는 "오랜 시간 존경해 온 쳇 베이커의 음악을 제 목소리로 그려볼 수 있어 크나큰 영광"이라며 "섬세하고 절제된 감정이 담긴 곡에 저만의 해석을 더하려 노력했다. 이 노래가 쳇 베이커를 사랑하는 모든 분들에게 따뜻하게 닿기를 바란다"고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr