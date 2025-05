사진=텐아시아 사진DB

라이즈, 빅뱅, 보이넥스트도어, BTS, 강다니엘, 데이식스, 세븐틴, 플레이브, 비투비, 투어스가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 4월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.4월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 라이즈가 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 8일 업계에 따르면, 오는 10월 라이즈는 K팝 아이돌 최초로 미국 ‘오스틴 시티 리미츠 뮤직 페스티벌’(Austin City Limits Music Festival, ACL) 무대에 오른다. 또한, 라이즈는 오는 19일 오후 6시 첫 정규앨범 ‘오디세이’를 발매하고 본격 컴백 활동에 돌입한다.2위에는 그룹 빅뱅이 이름을 올렸다. 빅뱅 멤버 지드래곤은 8년 만의 단독 콘서트 'Übermensch IN KOREA'(위버맨쉬 인 코리아)를 개최하며 화려하게 복귀했으나, 기상 악화로 1일 차 공연이 1시간 13분 지연돼 현장 운영과 안내 부족으로 비판 받았다. 그는 체감 온도 영하 5도의 추위 속 'POWER'(파워), '삐딱하게', '하트브레이커' 등 히트곡을 선보였고 씨엘, 비트박서 윙 등과의 협업 무대도 펼쳤다. 공연 말미에는 지연에 대해 사과하며 한국 앙코르 공연과 빅뱅 20주년 프로젝트도 예고했다.3위는 보이넥스트도어다. 이들은 지난 5일 오후 10시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 4집 'No Genre'의 트랙 스포일러 영상을 게재했다. 보이넥스트도어는 오는 13일 오후 6시 미니 4집 'No Genre'을 발매한다. 또한, 지난달 27일 국제배구연맹은 전날 서울 용산구 하이브 본사를 찾아 보이넥스트도어 멤버들을 위촉했다.이어 BTS, 강다니엘, 데이식스, 세븐틴, 플레이브, 비투비, 투어스 순이었다.라이즈, 빅뱅, 보이넥스트도어, BTS, 강다니엘, 데이식스, 세븐틴, 플레이브, 비투비, 투어스의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr