(여자)아이들/ 사진=텐아시아 사진 DB

사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 i-dle(아이들)이 컴백을 앞두고 트랙리스트를 공개했다.소속사 큐브 엔터테인먼트는 7일 공식 SNS를 통해 아이들 미니 8집 'We are'의 온라인 커버 이미지를 공개했다.커버 이미지에는 흰 배경 위 다섯 개의 알파벳 i가 별 모양을 이룬 형상이 담겼다. 다섯 멤버가 모여 하나의 그룹을 이룬다는 의미를 담은 상징이다.같은 날 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 'We are' 앨범 카운트다운 페이지가 개설됐다. 트랙리스트도 함께 공개됐으며, 수록곡은 'Good Thing', 'Girlfriend', 'Love Tease', 'Chain', 'Unstoppable', '그래도 돼요' 등 6곡이다.카운트다운 페이지에서는 음원 발매 전부터 앨범을 저장할 수 있으며, 발매 시점까지 남은 시간도 확인할 수 있다.아이들은 콘셉트 포토, 트레일러, 앨범 포스터 등을 순차적으로 공개해왔다. 앨범은 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr