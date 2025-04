사진 제공= INB100

그룹 엑소(EXO) 멤버이자 솔로 아티스트 백현(BAEKHYUN)이 데뷔 후 첫 번째 솔로 월드 투어를 개최한다.백현의 소속사 INB100(아이앤비백)은 30일 오후 공식 SNS를 통해 '2025 BAEKHYUN WORLD TOUR 'Reverie'(2025 백현 월드 투어 '레버리')' 개최 소식을 전했다.이번 'Reverie' 투어는 데뷔 후 13년 만에 개최되는 백현의 첫 솔로 월드 투어다. 단어가 가진 의미 그대로 팬들에게 꿈 같은 시간을 선물하고 또 하나의 추억을 남기고자 하는 백현의 마음이 담겨 있다. 특히, 지난해 7월 개최된 'Lonsdaleite [dot](론스달라이트 닷)' 이후 약 11개월 만에 열리는 만큼 업그레이드된 '공연 장인' 백현의 무대를 기다리는 팬들의 기대감도 높아져 더 뜨거운 열기를 예고하고 있다.앞서 백현은 지난해 성공적으로 마무리된 아시아 투어 'Lonsdaleite(론스달라이트)'를 통해 국내외 K팝 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 그 인기에 힘입어 이번 투어는 남미, 미주, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 서울을 포함해 총 29개 도시에서 확대 개최한다.백현은 올 한 해 미국 싱어송라이터 UMI(우미)와 컬래버레이션한 'Do What You Do(두 왓 유 두)'로 본격 활동에 시동을 걸었다. 여기에 미니 5집 발매 일정과 함께 전해진 월드 투어 개최 소식으로 계속해서 이어질 활약에 어느 때보다 기대가 모인다.백현은 다음 달 19일 오후 6시 미니 5집 'Essence of Reverie(에센스 오브 레버리)'를 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr