사진=텐아시아DB

윤태화가 '함께 홍대 옷 쇼핑을 즐기고 싶은 여자 트로트 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 21일부터 27일까지 '함께 홍대 옷 쇼핑을 즐기고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 윤태화가 차지했다. 그는 28일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 진행된 SBS Life '더 트롯쇼' 생방송 현장에서 무대를 선보였다. 윤태화는 지난 11일 신곡 '가디언즈 오브 러브'를 발매했다. 이 곡은 "십이지신 수호자들이 내 편이 되어 사랑을 지켜준다"는 취지로 만들어졌으며, '자축인묘진사오미신유술해' 순서에 따라 동물에 멜로디를 입히고, 동물 관련 속담이나 사자성어로 사랑을 고백하는 독특한 콘셉트가 돋보인다.2위는 은가은이 이름을 올렸다. 그는 30일 방송되는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 결혼식 당일 어머니와 나눈 대화를 공개한다. 트로트 가수 박현호·은가은 커플의 결혼식 준비 과정과 당일 모습이 그려질 예정이다. 은가은은 어머니에게 "박현호가 처음 만났을 때부터 결혼하자고 했다. 내 얼굴에 '박현호 여자'라고 쓰여 있다고 했다"고 전하며 박현호의 한결같은 마음을 자랑했다.3위는 김다현이 차지했다. 그는 지난 28일 KBS1 일일드라마 '대운을 잡아라'의 새 OST를 발표했다. '대운을 잡아라' OST Part.3 'You are my everything'은 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다. 이번 곡은 서정적인 멜로디와 감성적인 가사, 세련된 편곡이 어우러진 팝 발라드 장르로, 주로 트로트 분야에서 활약해 온 김다현의 새로운 발라드 가창력을 느낄 수 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 야간 궁 투어를 즐기고 싶은 여자 가수는?', '함께 야간 궁 투어를 즐기고 싶은 남자 가수는?', '함께 야간 궁 투어를 즐기고 싶은 여자 트로트 가수는?', '함께 야간 궁 투어를 즐기고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr