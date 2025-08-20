사진=어라운드어스

2023년 비연예인과 결혼한 그룹 하이라이트 멤버 손동운이 서울예술단 창작가무극 '전우치'를 통해 한국형 슈퍼 히어로로 변신한다.손동운은 오는 10월 25일 서울 예술의전당 CJ토월극장에서 개막하는 창작가무극 '전우치'에 주인공 전우치 역으로 출연한다.'전우치'는 국립예술단체인 서울예술단이 2025년 새롭게 선보이는 창작가무극(뮤지컬)으로, 조선 종중 시대 실존 인물 전우치를 모티브로 한다. 환술과 도술을 통해 백성을 구제했던 전우치의 신비롭고 기이한 행적을 현대적 감각과 결합해 재창작했다. 특히 설화와 음악, 춤이 만난 한국형 판타지 총체극으로서 관심을 끌고 있다.극중 손동운은 부패한 세상을 응징하고 민초의 편에 섰던 조선의 영웅 전우치 역을 맡아 극을 이끈다. '한국형 슈퍼 히어로'로 변신한 손동운의 압도적인 존재감이 '정의란 무엇인가'라는 '전우치' 작품 전체의 메시지를 더욱 설득력 있게 전달할 예정이다.손동운은 하이라이트 멤버이자 솔로 아티스트, 뮤지컬 배우로 활발한 활동을 펼치고 있다. 특히 뮤지컬 '캐치 미 이프 유 캔', '모래시계', '위대한 캣츠비' 등에서 매력적인 보컬과 섬세한 연기로 관객들의 호평을 얻은 바 있다. 오랜만에 뮤지컬 배우로 돌아오는 손동운이 '전우치'를 통해 또 하나의 인생 캐릭터를 경신할 것으로 기대된다.손동운과 함께 경민선 극작가, 황호준 작곡가, 이대웅 연출가, 정보경 안무가, 이은결 매지컬 씬 디렉터와 서울예술단 단원 이현수, 최인형, 이은솔, 금승훈이 합작하는 2025 서울예술단 신작 '전우치'는 오는 10월 25일부터 11월 2일까지 서울 예술의전당 CJ토월극장에서 공연된다.손동운이 속한 하이라이트는 올 상반기 미니 6집 'From Real to Surreal(프롬 리얼 투 서리얼)'을 성공적으로 발매했으며, 7월 서울 KSPO DOME을 시작으로 현재 아시아 주요 지역에서 단독 콘서트 투어 'RIDE OR DIE(라이드 오어 다이)'를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr