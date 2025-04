사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 점점 높아지는 인기를 실감케 다.장원영은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "So happy to introduce my lovely new family🎀💗💕🩷 Can’t wait to share more with you soon. Wanna create endless styles with me?🤍"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 장원영은 헤어 스타일링 기기의 광고 모델로 발탁된 모습. 특히 현재 의류와 음료, 아이스크림, 화장품, 주얼리 등 몸 담고 있는 브랜드만 13개에 달하는 장원영은 명물허전 섭외 1순위를 자랑해 눈길을 끌었다.한편 장원영이 속한 그룹 아이브는 최근 신보 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)' 활동을 성료했다. 타이틀 곡 'REBLE HEART'(레블 하트)는 장기간 국내 음원 사이트 1위에 자리하고 있던 지드래곤의 'HOME SWEET HOME'(홈 스위트 홈)을 제치고 1위 자리에 착석하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr