'첫, 사랑을 위하여' 최윤지가 뇌종양으로 쓰러져 병원으로 향했다.지난 19일 방송된 tvN 월화드라마 '첫, 사랑을 위하여 6회에서는 이지안(염정아 분)과 이효리(최윤지 분)의 수상한 이웃 정문희(김미경 분)의 정체와 사연이 공개됐다. 여기에 류보현을 향한 마음을 자각한 이효리의 직진 고백은 설렘을 자아냈다.이효리가 갑자기 정신을 잃고 쓰러져 병원에 입원 후, 이지안은 보호자 역할로 분주했다. 그런 가운데 두 사람은 병원에서 우연히 정문희를 마주쳤다. 청해에서의 모습은 오간 데 없이 그는 노련하고 능숙하게 이효리를 챙기며 이지안을 도왔다. 병원 측에서는 정문희가 부탁했다며 다인실에서 일인실로 병실을 옮겨줬다. 사실 정문희는 이효리가 다니는 병원을 퇴직한 교수였고, 남편과 딸을 잃은 충격으로 섬망 증상이 시작됐던 것. 모든 것을 알게 된 이지안은 정문희를 모질게 대했던 일로 마음이 편치만은 않았다.바로 그때 이지안, 이효리 모녀는 병원 복도에서 길을 잃고 헤매는 정문희를 발견했다. 그날 밤, 이효리의 병실에서 하룻밤을 함께 보낸 세 사람은 자연스럽게 가까워졌다. 다음 날에도 정문희는 함께 진료실에 들어가 검사 결과를 듣고, 직접 퇴원 수속까지 대신하며 든든한 힘이 되어 주었다. 그는 이지안에게 "미안한 일도 많았고 앞으로도 안 그런다는 장담도 못 하는 상황이니까"라며 사과와 보답의 뜻을 함께 전했다.류정석은 이지안이 돌아오자마자 기다렸다는 듯 그를 찾아왔다. "효리 얼굴 잠깐 보려고 들렀는데"라고 어색하게 둘러대는 그의 말속엔 사실 이지안을 걱정하는 마음이 담겨 있었다. 그런데 류정석과 대화를 나누던 도중, 이지안은 그의 차에 탄 이여정이 시선에 들어왔다. 류정석은 이지안의 호기심 가득한 눈빛에 사연이 길다며 다음 만남을 기약하고 떠났다. 두 사람의 모습을 지켜보던 이여정도 이지안의 존재가 묘하게 신경 쓰이는 눈치였다.한편 이효리는 누구보다 설레는 마음으로 청해에 돌아왔다. 마침 유동석(이태훈 분)의 생일 파티가 있는 날이었고, 이효리는 류보현을 만나기 위해 그를 찾아다녔다. 그 시간 류보현은 여사친 김소연(정회린 분)과 함께 있었고, 그의 고백을 거절하는 상황이었다. 그리고 그 이유가 이효리 때문이냐는 김소연의 말에 류보현은 "효리가 많이 아파"라고 답했다. 이들의 대화를 듣게 된 이효리는 류보현이 친절했던 이유가 자신의 아픈 상황 때문이었다고 생각해 씁쓸함을 감추지 못한다.이효리는 두 사람이 있는 곳에서 도망치듯 멀어졌다. 갑자기 내리는 소나기에 우산 없이 비를 피하던 그는 "이미 젖었으니까 이제 겁내지 말고 과감하게 건너갈 수 있잖아. 끽해봤자 젖은 발 좀 더 젖기밖에 더 하겠어?"라던 류보현의 말을 떠올렸다. 그리고 결심하듯 빗속으로 나온 이효리는 이지안에게 전화를 걸어 "하고 싶은 거… 포기해, 부딪혀?"라고 물었다. 무조건 부딪히라는 엄마의 말에 용기를 얻은 그는 빗속으로 뛰어들었다.방송 말미 두 사람은 함께 빗속을 달려 류보현의 작업실에 도착했다. 류보현은 이효리의 젖은 머리와 얼굴을 닦아주며 보는 이들의 가슴을 두근거리게 했다. 무엇보다 '지금 나의 모든 시작에 불안과 불확실함이 가득하다는 걸 알지만, 나는 겁내고 싶지 않다. 그래도 부딪혀보고 싶기에 나는 시작을 선택한다'는 내레이션에 이어 이효리는 "뭐가 됐든 분명한 건 네가 날 설레게 하고, 그렇게 설레는 내가 좋다는 거야. 나 너 좋아하나 봐"라고 고백했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr