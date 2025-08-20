효린/ 사진=싱글즈

컴백을 앞둔 가수 효린이 <싱글즈>와 함께한 9월호 화보와 인터뷰를 공개했다.보디 슈트부터 정장 셋업까지 넓은 스펙트럼의 의상을 소화하며 청순한 매력, 건강미 넘치는 모습 등 다채로운 매력을 보여줬다.이어진 인터뷰에서 효린은 이번 신곡 'SHOTTY'에 대해, 7년 전 비트에 반해 오래 간직해온 곡으로, "이제 이 노래를 꺼내 보일 때가 됐다"는 확신으로 발표를 결정했다고 소개했다. 그는 팬들의 아쉬움을 달랠 강렬한 퍼포먼스 무대도 준비했다며 기대감을 키웠다.최근 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 마스터로 활약 중인 효린. 무대 위 참가자들에게 누구보다 진심 어린 피드백을 전하고 있는 모습에 대해 그는 "저 역시 서바이벌 무대에 섰던 사람으로서 그 과정이 얼마나 어럽고 노력하는 지 알기에 더 몰입하게 된다"며 참가자들의 성장에 깊이 공감했다.효린의 더 많은 화보와 인터뷰는 <싱글즈> 9월 호에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr