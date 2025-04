사진 제공=Anna Lee

그룹 트와이스가 영국 록 밴드 콜드플레이(Coldplay) 내한 공연에서 스페셜 게스트 무대를 화려하게 장식했다.트와이스는 지난 16일, 18일, 19일, 22일, 24일, 25일 경기 고양시 고양종합운동장에서 개최된 밴드 콜드플레이의 내한 공연 'Coldplay [Music Of The Spheres World Tour]'([뮤직 오브 더 스피어스 월드투어])에서 스페셜 게스트로 오프닝 무대를 꾸몄다.매 회차 공연 내내 트와이스 표 풍성한 무대가 펼쳐지며 장내는 관중의 환호로 물들었다. 최신곡 'Strategy'(스트래티지)로 힘차게 포문을 열었고 'TT'(티티), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'CHEER UP'(치어 업), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'Alcohol-Free'(알콜-프리), 'Dance The Night Away'(댄스 더 나잇 어웨이) 등 그룹 고유의 밝고 긍정적인 에너지가 담긴 대표곡 퍼레이드를 선보이며 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 트와이스의 히트곡 향연에 관객들은 후렴구를 같이 따라 부르거나 안무를 따라 추며 호응했다.콜드플레이, 칠레 출신 싱어송라이터 엘리아나(Elyanna)와 함께한 합동 무대 역시 폭발적인 반응을 이끌었다. 평화와 희망을 노래하는 콜드플레이의 'WE PRAY'(위 프레이)를 한국어로 가창하며 뜻깊은 순간을 완성했고 콜드플레이, 엘리아나와 감미로운 하모니를 이뤘다.콜드플레이 내한 콘서트 스페셜 게스트 공연을 마친 트와이스는 글로벌 페스티벌 헤드라이너로서 활약을 이어간다. 트와이스는 현지시간 기준 8월 2일 미국 일리노이주 시카고 그랜트 파크에서 열리는 대규모 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago) 헤드라이너로 나선다. 트와이스는 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo), 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter), 루크 콤즈(Luke Combs), 에이셉 라키(A$AP Rocky) 등 해외 유수 아티스트들과 헤드라이닝 퍼포머 라인업에 함께 이름을 올렸다.지난 18일 발매된 트와이스, 콜드플레이의 협업곡 'WE PRAY (TWICE Version)'(위 프레이 (트와이스 버전))은 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr