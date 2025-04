가수 권진아/사진제공=ANOTHER(어나더)

싱어송라이터 권진아가 6년 만의 정규 앨범을 발매하며 앞으로 '나다움'을 노래하고 싶다고 고백했다.권진아는 25일 오후 3시 서울 서대문구에 위치한 카페에서 정규 3집 'The Dreamest'(더 드리미스트) 발매 기념 미디어 음악 감상회를 열고 컴백에 관한 다양한 이야기를 나눴다.이날 권진아는 6년 만의 정규 앨범 발매 소감으로 "원래는 이런 미디어 행사를 안 하다 보니 발매 때 크게 동요되지 않았다. 그런데 이번엔 이런 행사까지 있으니 무게감이 더 크게 느껴진다. 많은 분이 제 행보에 관심 가져주셔서 감동적이고 감사하다"라고 입을 열었다.그는 앨범의 제목을 세상에 없는 영어 단어인 'The Dreamest'라고 지은 이유에 관해 "Dream의 최상급 표현을 만들어봤다"며 "지난 정규 2집인 '우리의 방식' 마지막 트랙 '여행가'의 원제가 'The Dreamer'(더 드리머)다. 당시 상태와 비교하면 최상급의 꿈을 꾸고 싶다. 그렇게 나아가고 싶다는 포부를 담은 앨범이다. 어느 때보다 다채로운 장르를 담았다"고 소개했다.권진아는 이번 앨범의 더블 타이틀곡은 모두 발라드지만 수록곡에는 다양한 장르의 곡을 담았다고도 소개했다. 그는 "저의 발라드 아이덴티티를 보여드리고자 타이틀곡과 선공개 곡을 모두 발라드로 골랐다. 그러면서도 제가 할 수 있는 스펙트럼이 넓은데 발라드 앨범으로 할 것인가 다양하게 할 것인가 고민했다"며 "앞으로 더 잘하는 걸 꾸준히 보여드릴 수 있는 만큼 제가 잘하는 다른 장르 팝 R&B 등 다른 장르를 담아봤다"고 밝혔다.권진아는 개인 레이블 'ANOTHER'(어나더)를 설립한 배경에 관해서도 언급했다. 권진아는 "안테나에서 제가 10년 있었더라. 10년 차가 되고 20대 끝자락에 있는데 새로운 도전을 해보고 싶었던 마음이 있었다. 저의 레이블을 만드는 게 저의 꿈이기도 해서 그렇게 하게 됐다"고 설명했다. 그는 안테나뮤직의 수장인 유희열에게도 응원받았다며 "대표님으로부터 '어려움이 많겠지만 언제든 이야기해라 어떻게든 돕겠다'는 말을 들었다"라고도 덧붙였다.이어 그는 "'K팝스타' 때는 워낙 어려 제가 뭘 하는 줄도 몰랐다. 흘러가다 안테나에 몸을 담았고 많이 배웠다"며 "대표님이나 선배 뮤지션들에게 어떤 이야기를 어떻게 담을지 배웠다. 어찌하면 나의 주체성을 가질 수 있을까 고민을 거쳐 1인 레이블을 하게 됐다. 저의 주체성을 더 강화하고 싶은 마음이었다"고 심경을 밝혔다. 그러면서 그는 "앞으로 걸어갈 날이 걸어온 날보다 많다고 생각해서, 저를 믿어주는 팀원들과 다양한 이야기를 담아보고 싶은 마음"이라고 덧붙였다.권진아는 이날 공연장 규모를 키우고 싶단 포부도 밝혔다. 그는 "한 가지의 꿈이 있다면 좀 더 큰 공연장에서 공연하는 게 꿈이다"라고 밝혔다. 권진아는 "이번에 잠실 실내 체육관에서 처음 공연하게 됐다. 이걸 계기로 잠실을 넘어 체조, 고척돔까지 가고 싶다"면서 "더 나아가 코첼라까지도 막연하게 꿈꾸고 있다"고 고백했다.이날 그는 10년이 넘도록 인디 신에서 활동한 원동력은 '재미'라고 말하기도 했다. 그는 "음악을 하는 게 너무 재밌다. 그래서 계속해서 꿈을 꿀 수 있게 되고 그 꿈이 있는 게 또 재미있다"고 말했다. 그는 "재미있는 사람 못 이긴다 하지 않나. 그게 원동력이 된다. 앞으로도 재미있게 오랜 시간 지치지 않고 음악을 하고 싶다"고 말했다.권진아는 행사 말미 앞으로 노래하고 싶은 메시지로 '당신이 당신답게 살아갔으면 좋겠다는 마음'을 꼽았다. 그는 "지금까지 이별 노래를 많이 해왔는데 '나다움'에 대해 되게 많은 생각을 하면서 살고 있다"라며 "제가 생각하는 자유라는 것은 결국 '나다운 길'로 가는 것이란 생각이 든다. 모두가 나의 모양대로 각자의 방식대로 살아갔으면 좋겠다. 굉장히 어렵고도 기본적인 꿈을 갖고 있다"고 설명했다.권진아는 정규 3집 'The Dreamest'는 권진아가 6년 만에 발표하는 정규 앨범이다. 권진아는 모든 수록곡 작사에 참여했으며 총 10곡 중 5곡의 작곡에 참여했다. 더블 타이틀곡 '재회'와 '놓아줘'는 이별의 과정을 발라드로 섬세하게 그리는 곡이다. 두 곡의 뮤직비디오도 서사가 이어진다. 현시점에서 과거를 '재회'로 회상하고, 그 과거를 놓는 모습을 '놓아줘'로 표현했다.한편, 권진아의 정규 3집 'The Dreamest'는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr