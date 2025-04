가수 권진아/사진제공=ANOTHER(어나더)

싱어송라이터 권진아가 앨범의 제목을 세상에 없는 영어 단어인 'The Dreamest'라고 지은 이유를 밝혔다.권진아는 25일 오후 3시 서울 서대문구에 위치한 카페에서 정규 3집 'The Dreamest'(더 드리미스트) 발매 기념 미디어 음악 감상회를 열고 컴백에 관한 다양한 이야기를 나눴다.이날 권진아는 "Dream의 최상급 표현을 만들어봤다"며 "지난 정규 2집인 '우리의 방식' 마지막 트랙 '여행가'의 원제가 'The Dreamer'(더 드리머)다. 당시 상태와 비교하면 최상급의 꿈을 꾸고 싶다. 그렇게 나아가고 싶다는 포부를 담은 앨범이다. 어느 때보다 다채로운 장르를 담았다"고 소개했다.권진아는 이번 앨범의 더블 타이틀곡은 모두 발라드지만 수록곡에는 다양한 장르의 곡을 담았다고도 소개했다. 그는 "저의 발라드 아이덴티티를 보여드리고자 타이틀곡과 선공개 곡을 모두 발라드로 골랐다. 그러면서도 제가 할 수 있는 스펙트럼이 넓은데 발라드 앨범으로 할 것인가 다양하게 할 것인가 고민했다"며 "앞으로 더 잘하는 걸 꾸준히 보여드릴 수 있는 만큼 제가 잘하는 다른 장르 팝 R&B 등 다른 장르를 담아봤다"고 밝혔다.권진아는 정규 3집 'The Dreamest'는 권진아가 6년 만에 발표하는 정규 앨범이다. 권진아는 모든 수록곡 작사에 참여했으며 총 10곡 중 5곡의 작곡에 참여했다. 더블 타이틀곡 '재회'와 '놓아줘'는 이별의 과정을 발라드로 섬세하게 그리는 곡이다. 두 곡의 뮤직비디오도 서사가 이어진다. 현시점에서 과거를 '재회'로 회상하고, 그 과거를 놓는 모습을 '놓아줘'로 표현했다.한편, 권진아의 정규 3집 'The Dreamest'는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr