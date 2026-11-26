그룹 쥬얼리 출신 조민아가 미소를 짓고 있다. / 사진=조민아 SNS

그룹 쥬얼리 출신 조민아가 보험업에 뛰어든 이후 처음으로 매체 인터뷰에 나선 소감을 밝혔다.조민아는 지난 25일 자신의 인스타그램을 통해 "보험 일을 시작하고 처음으로 매체 인터뷰를 했다"며 근황을 전했다.조민아는 그동안 방송 활동 및 인터뷰 등을 자제해왔던 이유를 밝혔다. 그는 "뜨거운 관심은 정말 감사했지만, 제가 떠안은 현재를 해결하고 잘 살아가는 게 최우선이라고 생각해 미친 듯이 본업에만 집중해 왔다"고 밝혔다.앞서 전날 조민아는 유튜브 채널 '여성동아'를 통해 "40살이 넘어서까지도 계속 책임지는 삶을 살고 있다"며 "아빠 빚만 갚으면 끝날 줄 알았는데 전 남편 빚을 떠안을지 누가 알았겠냐"고 토로한 바 있다.조민아는 "세상의 모든 워킹맘과 싱글맘, 영업하는 분들, 대한민국 여성분들이 저를 보고 힘을 얻었으면 좋겠다"며 "과정은 험난하고 내 시간만 느리게 가는 것 같겠지만, 포기하지 않는 한 반드시 이뤄낼 수 있다"고 응원했다.그러면서 "세상에서 가장 소중한 건 바로 우리 자신이라는 사실을 잊지 않았으면 좋겠다"며 "내가 행복해야 가족과 아이도 행복하다. 소중한 우리 자신을 더 사랑하며 뜻하는 바를 이룰 때까지 최선을 다해보자"고 덧붙였다.한편 조민아는 2002년 쥬얼리 멤버로 합류해 활동했다. 이후 2020년 6세 연상의 피트니스센터 사업가와 혼인신고를 했고, 이듬해 아들을 출산했으나 결혼 2년 만에 이혼했다. 현재 홀로 아들을 키우면서 보험설계사로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr