'굿파트너2' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'굿파트너2' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'굿파트너2'가 방송 첫 주부터 좋은 성적을 거둔 가운데 '김부장', '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에 이어 SBS 드라마의 흥행세를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.SBS 금토드라마 '굿파트너2'가 방송 2회 만에 최고 시청률 10%(닐슨코리아 기준)를 돌파했다. 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼 펀덱스가 발표한 11월 3주 차 TV 드라마 화제성 순위에서도 2위를 차지했으며, 종합 출연자 화제성 부문에서는 장나라와 김혜윤이 각각 3위와 4위에 이름을 올렸다.이런 가운데 26일 '굿파트너2' 제작진은 3, 4회 방송을 앞두고 법무법인 리봄에 합류한 강혜성(김혜윤 분)의 모습이 담긴 스틸을 공개했다.지난 방송에서는 강혜성을 둘러싼 차은경(장나라 분)과 박태수(박해진 분)의 영입 경쟁이 펼쳐졌다. 고심 끝에 차은경의 손을 잡은 강혜성은 첫 협업부터 통쾌한 활약을 펼쳤다. 특히 리봄에 합류한 이유에 대해 "이 여자를 아빠 인생에서 지우고 싶어서요"라고 밝혀 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.공개된 사진에는 꿈에 그리던 이혼 전문 로펌에 첫 출근한 강혜성의 모습이 담겼다. 과도한 업무에 시달리던 전은호(표지훈 분) 역시 강혜성의 합류를 반기며 사무실 곳곳을 소개한다.그러나 강혜성의 로펌 적응기는 순탄치 않을 전망이다. 민·형사 사건에서 승소를 거듭했던 강혜성이지만 이혼 사건에는 익숙하지 않은 만큼 예상치 못한 시행착오를 겪는다. 차은경의 따끔한 조언에 금방이라도 울음을 터뜨릴 듯한 표정을 짓는 강혜성의 모습도 포착됐다.제작진은 "이번주 방송되는 3, 4회에서는 이혼 사건에는 익숙지 않은 경력직 변호사 강혜성의 시행착오가 그려진다"라면서 "사건을 향해 거침없이 직진하던 강혜성에게 닥친 난관은 무엇일지, 시행착오 속에서 차은경과 어떻게 부딪히며 '굿파트너'가 되어나갈지 그 시작을 기대해 달라"고 전했다.'굿파트너2' 3회는 오는 27일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr